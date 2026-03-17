세라젬, 슬립테크 팝업 '파인 슬리핑 엑스포' 참여

세라젬이 현대백화점 판교점에서 22일까지 열리는 ‘파인 슬리핑 엑스포’에 참여한다고 17일 밝혔다.

‘파인 슬리핑 엑스포’는 현대백화점과 슬립테크 기업 에이슬립이 세계 수면의 날을 기념해 공동 주최한 수면 체험형 팝업 행사다. 세라젬을 비롯해 삼성전자, 카카오헬스케어, 경동나비엔 등 총 11개 기업이 참여해 다양한 수면 관련 기술과 제품을 선보인다.

현대백화점 판교점 ‘파인 슬리핑 엑스포’ 행사장 내 마련된 세라젬 체험존.(사진=세라젬)

661㎡(약 200평) 규모의 행사장은 ‘입면’, ‘숙면’, ‘기상’ 세 가지 수면 단계를 테마로 구성됐다. 관람객은 입면부터 숙면, 기상까지 이어지는 흐름을 따라 이동하며 슬립테크 기기를 체험하는 것은 물론 수면 콘텐츠 프로그램, 전문가 설명 세션 등 다양한 참여형 프로그램을 경험할 수 있다.

세라젬은 잠들기 전 몸과 마음을 이완하는 과정을 주제로 한 ‘입면존’ 가장 안쪽에 체험 공간을 마련했다. 어두운 조도와 차분한 분위기가 어우러진 숙면 친화적인 환경에서 방문객 누구나 세라젬 헬스케어 제품을 통해 숙면에 도움을 주는 기술을 체험할 수 있다.

이곳에는 세라젬 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’과 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’을 마련했다. 각 체험 제품 옆에는 에이슬립의 수면 분석 기술을 확인할 수 있는 태블릿을 함께 비치해 세라젬이 에이슬립과 협력해 추진 중인 슬립테크 기반 수면 기술을 간접적으로 살펴볼 수 있도록 했다.

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이번 행사장에 마련된 ‘파우제 M 컬렉션’은 세라젬이 제시한 7-케어 솔루션 중 ‘휴식’ 영역에 초점을 맞춰 개발된 제품이다. 온열–이완–숙면 단계를 거치는 90분 취침 모드와 열·진동·마사지 기능을 결합한 릴랙스 모드를 탑재했으며, 특허받은 직가열 온열볼이 깊고 부드러운 자극을 제공해 피로 완화에 도움을 준다.

세라젬 관계자는 “최근 스트레스 증가와 수면 시간 감소 등으로 수면의 질에 대한 관심이 높아지면서 슬립테크 시장도 빠르게 성장하고 있다”며 “세계 수면의 날을 기념하는 이번 팝업 행사를 통해 세라젬이 제공하는 휴식과 회복 중심의 헬스케어 경험이 보다 편안한 수면 환경 조성으로 이어질 수 있다는 점을 소개할 계획”이라고 말했다.