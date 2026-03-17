"AI도 사회 구성원?"…홍콩, 세계 첫 인간-AI 협력 네트워크 추진

홍콩이 인간과 인공지능(AI)이 협력하는 새로운 디지털 인프라 구축에 나선다. 공공서비스와 시민 생활 영역 전반에 AI를 도입하며 행정 효율성과 기술 경쟁력 강화를 동시에 추진하겠다는 구상이다.

17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 생성형 AI 연구개발센터(HKGAI)는 인간과 AI 에이전트가 협력하는 오픈소스 네트워크 '클로넷(ClawNet)'을 조만간 공개할 예정이다.



이는 세계 최초의 인간-AI 에이전트 협력 네트워크를 목표로 개발된 시스템이다. 해당 네트워크는 AI 에이전트가 허용된 범위 안에서만 작업을 수행하도록 설계된 협력 구조로, 인간의 승인 아래 자율적으로 업무를 수행하고 다른 에이전트와 협력할 수 있다.

(이미지 제작=챗GPT)

HKGAI는 홍콩 정부의 혁신 연구 프로그램인 '이노HK(InnoHK)' 산하 기관으로 홍콩과학기술대(HKUST) 연구진이 주도하고 있다. 연구진은 현재 대부분의 AI 에이전트가 개별 사용자 중심으로 작동하는 '사일로 구조'에 머물러 있어 권한 관리와 거버넌스 측면에서 한계가 있다고 지적했다.

이에 따라 클로넷은 AI 에이전트에 '사회적 정체성'을 부여하는 구조를 도입했다. 각 에이전트는 역할과 권한 범위를 갖고 네트워크 내에서 작업을 수행하며 모든 행동은 기록되고 추적 가능하도록 설계됐다.

홍콩 정부는 AI 기술을 공공서비스에도 적극 도입하고 있다. HKGAI가 개발한 AI 챗봇 'HK챗(Chat)'은 지난해 11월 출시 이후 약 72만 명의 가입자를 확보했다. 향후 학교 지원 상담이나 생활비 절약 조언, 경마 데이터 분석 등 시민 생활을 지원하는 기능도 추가될 예정이다.

행정 업무에도 AI 도입이 확대되고 있다. HKGAI는 공무원 업무 지원을 위해 AI 문서 작성 도구 'HK파일럿(Pilot)'과 회의록 작성 서비스 'HK미팅(Meeting)'을 개발해 시범 운영 중이다. 현재 약 100개 정부 부처에서 5만 명에 가까운 공무원이 관련 시험 프로그램에 참여한 것으로 알려졌다.

홍콩 정부는 2027년까지 최소 200개의 행정 절차에 AI를 도입한다는 목표를 세웠다. 데이터 분석, 민원 대응, 면허 및 허가 신청 처리 등 다양한 행정 서비스에 AI를 활용해 공공서비스 효율을 높이겠다는 계획이다.

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일각에선 AI의 사회적 통합을 위해서는 기술뿐 아니라 제도적 기반도 함께 마련돼야 한다고 지적했다. 특히 인간 중심으로 설계된 기존 법과 제도가 AI와의 공존을 충분히 반영하지 못한다고도 주장했다.

이에 대해 궈이커 HKGAI 소장은 "AI 에이전트가 인간과 공존하려면 사회적 정체성을 가져야 한다"며 "현재의 법적·사회적 프레임워크는 인간만을 위해 설계돼 있어 AI를 사회에 효과적으로 통합하려면 사회적 속성이 필요하다"고 말했다.