솔트룩스, 파편화된 AI 서비스 하나로 묶는다

솔트룩스가 기능별로 쪼개진 생성형 인공지능(AI) 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합하는 '리번들링' 모델을 통해 AI 서비스 파편화 문제 해결에 나선다.

솔트룩스는 AI 에이전트 서비스 '구버'에 PPT 슬라이드 자동 생성 기능을 추가했다고 5일 밝혔다. 이번 업데이트로 추론 능력과 멀티모달 기능이 강화된 거대언어모델(LLM) '루시아 3.5'와 최신 에이전트 협업 표준인 모델컨텍스트프로토콜(MCP) 기반 워크 프로세스가 결합됐다.

사용자가 특정 주제를 입력하면 구버는 관련 데이터를 수집하고 핵심 정보를 분석해 논리적인 보고서 구조를 설계한다. 이어 그래프와 차트가 포함된 프레젠테이션 슬라이드까지 자동으로 생성한다. 전기차 시장 분석을 요청하면 데이터 수집부터 경쟁사 분석, 인사이트 도출을 거쳐 완성도 높은 발표 자료까지 단 몇 분 만에 만들어 내는 식이다.

(사진=솔트룩스)

구버는 다양한 AI 에이전트 기능을 통해 데이터 기반 의사결정도 지원한다. 시장 변화를 실시간 감지해 알려주는 '시그널 에이전트'와 관심 정보를 자동 업데이트하는 '브리핑 에이전트'가 대표적이다. 여기에 미디어 생성 기능과 AI 상담이 가능한 캐릭터 챗 기능까지 더해 업무와 일상을 아우르는 AI 에이전트 생태계를 구축했다.

솔트룩스 관계자는 "기능별로 분화된 AI 도구들을 하나의 플랫폼으로 묶는 리번들링 전략은 사용자 편의성과 기업의 경제적 효율을 동시에 높이기 위한 필연적인 흐름"이라고 말했다.