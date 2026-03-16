엔닷라이트, GTC 2026 '인셉션 데모 피치' 발표 기업 선정

3D AI 전문 스타트업 엔닷라이트는 16일부터 19일까지 미국 캘리포니아 산호세에서 열리는 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스 '엔비디아 GTC 2026' 엔비디아 인셉션 데모 피치 발표 기업으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

엔비디아 인셉션 데모 피치는 엔비디아 기술을 혁신적인 방식으로 활용하는 유망 스타트업을 선발해 전 세계 투자자, 고객사, 파트너들에게 기술력과 비즈니스 모델을 선보이는 자리다.

엔닷라이트는 이번 GTC 2026 현장에서 5분간 라이브 피칭을 통해 핵심 기술인 '트리닉스'를 소개한다. 트리닉스는 로보틱스와 피지컬 AI에 즉시 활용 가능한 시뮬레이션 레디 3D 데이터를 생성하는 솔루션이다.

기존 수작업 기반 3D 에셋 제작 방식은 많은 시간과 비용이 소요되어 로봇 학습의 병목 구간으로 지적돼 왔다. 트리닉스는 엔닷라이트의 독자적인 3D CAD 엔진과 생성형 AI 모델을 결합해 이 문제를 해결한다.

텍스트나 이미지를 입력하면 물리 속성과 관절 정보가 포함된 고품질 3D 데이터를 자동으로 생성하며, 기존의 레거시 CAD 파일을 시뮬레이션에 최적화된 오픈USD 형식으로 즉시 변환해준다.

엔비디아 핵심 기술 스택을 활용해 솔루션 완성도를 높였다. 옴니버스를 통해 오픈USD 기반 데이터를 구성하고 확장 플랫폼으로 활용하고, 아이작 심을 통해 로봇 시뮬레이션 및 대규모 학습 워크플로우를 수행한다. 코스모스를 활용해 대규모 시뮬레이션 에피소드를 생성하고 시각-언어-행동(VLA) 데이터셋을 구축했다.

기존 방식 대비 데이터 생성 속도를 70% 이상 단축하고, GPU 기반 대규모 데이터 생성으로 로봇 학습 성공률을 3배 이상 높였다. 최근 정부가 주관하는 '국가 물리 AI 파운데이션 모델 컨소시엄' 공급 기업으로도 선정됐다.

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엔닷라이트는 삼성전자, 네이버, AMD 등 글로벌 테크 기업 출신의 전문가들로 구성된 팀이다. 이번 GTC 2026 참가를 계기로 약 630억 달러 규모로 추산되는 글로벌 피지컬 AI 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

박진영 엔닷라이트 대표는 "트리닉스를 통해 제조 현장의 디지털 전환(DX)을 가속화하고, 전 세계 로보틱스 기업들이 직면한 3D 데이터 부족 문제를 해결하는 핵심 파트너가 될 것"이라고 말했다.