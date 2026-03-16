청호나이스, 초소형 얼음정수기 '더 엠' 공개

청호나이스는 국내 최소 사이즈 '더 엠 얼음정수기' 출시를 앞두고 '선긋다' 편 티저 광고를 공개했다고 16일 밝혔다.

핵심 메시지인 '선긋다'는 얼음정수기의 본질적인 가치인 얼음 기능과 시스템 완성도를 한층 강화해 기존 시장 제품들과의 기술적 차별화를 선언한다는 의미를 담았다.

더 엠 얼음정수기 '선긋다' 편 티저 광고 스틸컷 (사진=청호나이스)

또 자주 사용하는 기능에 명확한 기준을 두고 핵심 기능을 직관적으로 배치해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 구현한 디자인 방향성을 상징적으로 담고 있다.

티저 광고는 횡단보도, 테니스코트, 악보 오선지를 활용해 일상에서 선이 사라져 혼란스러운 순간을 보여주며 우리 일상에 선이 필요한 이유에 대한 메시지를 전달한다.

'이것이 우리 일상에 선이 필요한 이유'라는 문구와 함께 신제품의 모습이 일부 공개되며 제품 출시에 대한 기대감을 높였다고 회사 측은 밝혔다.

관련기사

청호나이스 관계자는 "세계 최초 얼음정수기를 선보인 기술력을 기반으로 브랜드 정체성을 강조하고 얼음정수기 시장을 선도해 온 기업 이미지를 강화하겠다"고 말했다.

'더 엠 얼음정수기'는 이달 내 출시할 예정이다. 이날부터 사전예약을 진행한다.