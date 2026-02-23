청호나이스, 공기청정기 '서밋타워' 출시

청호나이스는 공기청정기 '서밋 타워'를 출시했다고 23일 밝혔다.

공기청정기 '서밋 타워'는 83.2㎡(25평형) 공간에 적합한 제품이다. 입체적인 공기 순환과 스마트 제어 기술을 결합해 빠르고 균일한 청정 성능을 구현했다.

공기역학 설계를 기반으로 상단부가 위아래로 움직이며 공기를 입체적으로 순환시키는 '에어리듬 모션'을 구현했다. 상단 토출부가 움직이면서 바람 방향을 지속적으로 변화시켜 일반모드 대비 최대 5배 역동적인 기류 흐름을 형성한다.

청호나이스 타워형 공기청정기 서밋타워 (사진=청호나이스)

AI모드를 탑재해 공기 상태를 스스로 관리한다. 실내 공기질과 주변 환경을 스스로 분석해 절전·쾌속·취침 모드로 전환한다. 공기질이 안정되면 절전 운전으로 에너지 소비를 줄이고, 오염이 감지되면 쾌속 운전으로 빠르게 공기를 정화한다.

절전 운전 중에도 실내 공기 변화를 지속적으로 감지하고 재가동 시점을 스스로 판단한다. 자동 취침모드 기능을 통해 주변 밝기를 감지해 실내가 어두워지면 저소음 취침모드로, 밝아지면 별도 조작 없이 AI모드로 복귀한다.

이 제품은 고효율 팬과 공기 유로 구조 최적화 설계를 적용해 에너지소비효율 1등급과 최저 소음 18.4dB을 구현했다. 자사 공기청정기 중 가장 낮은 소음 수준이다. 소음에 민감한 사용자도 편안하고 안정적인 환경에서 사용할 수 있다.

국가공인시험기관인 KOTITI시험연구원으로부터 부유 미세플라스틱 저감 인증을 획득했다. 극초미세먼지, 유해물질 및 생활악취 제거 성능에 대해 공인기관 시험평가를 완료했으며 한국공기청정협회 CA인증도 취득했다.

외관은 시그니처 컬러인 '클라우드 베이지'와 '토프 브라운'을 적용했다. 입체감을 강조한 템바보드 디자인으로 세련된 공간 연출이 가능하다. 색상과 밝기 조절이 가능한 무드등을 탑재해 취향에 맞는 분위기 설정도 지원한다.