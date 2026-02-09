청호나이스, 하이엔드 매트리스 '네스티지' 출시

청호나이스는 차별화된 수면 완성도를 구현한 하이엔드 매트리스 '네스티지'를 중심으로 라이프스타일 맞춤형 매트리스 3종을 출시했다고 9일 밝혔다.

수면 환경의 중요성이 커지면서 매트리스 선택 기준 역시 개인의 체형과 수면습관에 따라 세분화되고 있다. 이에 청호나이스는 최상위 하이엔드 라인 ▲네스티지를 중심으로 ▲로얄스위트 프라임 ▲멜로우 드림을 함께 선보이며 선택의 폭을 넓혔다.

네스티지는 피아노 줄에 사용되는 고탄성·고강도 강선을 적용한 포켓스프링을 메인 스프링으로 구성하고, 그 위에 마이크로 포켓스프링을 한 층 더한 2중 스프링 구조를 적용해 탁월한 복원력과 안정적인 지지력을 구현했다.

청호나이스 하이엔드 매트리스 '네스티지' (사진=청호나이스)

하단 메인 스프링은 3가지 강선을 9개의 영역으로 배치해 신체를 세밀하게 지지하며, 반복적인 사용에도 흔들림 없는 탄탄한 수면감을 제공한다.

체압 분산을 보다 정교하게 구현하기 위해 2D 입체구조의 밀도 50kg 고밀도 메모리 폼을 적용하고, 신체 구조에 맞춰 5개 구역으로 세분화해 설계했다. 고급 양모 혼방 패딩과 친환경 텐셀 패딩을 적용했다.

함께 선보인 매트리스 로얄스위트 프라임은 3가지 강선을 9개 영역으로 배치한 티타늄 포켓 스프링으로 몸을 부드럽게 감싸고 친환경 MDI 폼을 적용해 소재 안정성을 강화한 모델이다. 일반 스프링 대비 내구성이 높다.

관련기사

매트리스 멜로우 드림은 자연 친화적 감성을 강조한 제품이다. 친환경 뱀부 원단을 적용해 흡습성과 통기성이 뛰어나며 항균∙소취 기능을 갖췄다. 양모 혼방 패딩과 천연 히말라야 솔트 성분을 함유한 친환경 폼을 사용했다.

청호나이스 관계자는 "최상위 하이엔드 매트리스 '네스티지'를 중심으로 각기 다른 수면 스타일과 선호도에 맞춰 선택할 수 있도록 제품 라인업을 다양화한 만큼, 소비자들이 최적의 수면 솔루션을 경험하길 바란다"고 말했다.