청호나이스, 냉온정수기 450-L 출시

청호나이스가 위생관리기능과 용량을 강화한 2026년형 냉온정수기 450-L을 선보였다고 27일 밝혔다.

청호나이스 냉온정수기 450-L은 UV 2중 살균 시스템을 적용해 냉·정수 탱크를 2시간마다 30분씩 살균해 유해물질을 99.9% 제거한다.

청호나이스 냉온정수기 450-L (사진=청호나이스)

4단계 RO필터 시스템을 탑재해 나도 필터 대비 약 2천배 더 촘촘한 0.0001㎛기공 역삼투압 멤브레인 필터로 중금속을 비롯한 44개 유해 물질을 걸러낸다.

가로 폭 255mm 디자인으로 공간 활용도를 높였다. 기존 제품대비 약 4% 확대된 총 용량 6.2L를 제공한다. 취수구 높이는 231mm다.

관련기사

사용자 안전을 고려한 온수 안심 버튼을 적용해 취수 시 발행할 수 있는 화상 위험을 예방했다. 분리형 트레이 구조로 간편한 세척이 가능해 위생적인 관리에 용이하다.

청호나이스 관계자는 "냉온정수기 450-L은 위생과 안전 등 실사용에 필요한 핵심 요소를 갖춘 제품"이라며 "합리적인 선택을 원하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.