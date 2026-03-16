GS샵 자체 브랜드 분트로이, AI 모델로 새 컬렉션 공개

GS샵이 자체 패션 브랜드 ‘분트로이(BUNTRÄU)’ S/S 컬렉션을 선보인다고 16일 밝혔다.

지난해 편안한 착용감을 강조한 ‘어반 에슬레저(Urban Athleisure)’ 콘셉트로 시작한 분트로이는 이번 시즌 기능성과 활동성을 강화한 ‘퍼포먼스 워크웨어(Performance Workwear)’로 브랜드 방향성을 확장했다. 최근 정장 수요 감소와 비즈니스 캐주얼 확산으로 출근복과 일상복의 경계가 흐려지며, 다양하게 활용 가능한 다목적 아이템 선호도가 높아진 트렌드를 반영했다.

분트로이는 이번 시즌 GS샵 자체 패션 브랜드 가운데 처음으로 남성 라인을 정식 론칭하고, 남성 아이템 7종을 공개한다. 기존 여성 중심 상품 구성에서 벗어나 남녀 고객을 모두 아우르는 브랜드로 확장한 것이다.

GS샵 AI 모델이 분트로이 남성 라인 플렉슈라 재킷 및 팬츠를 선보이고 있다

남성 아이템 화보를 모두 AI 모델로 제작한 점도 눈길을 끈다. 이는 GS샵 자체 패션 브랜드 가운데 최초로 시도한 것으로, 분트로이가 강조하는 소재의 신축성과 활동성을 역동적으로 표현하기 위해 AI 기술을 적극 활용했다. 브랜드 캠페인 영상 역시 전 과정을 AI로 제작해 유연한 움직임과 다양한 포즈를 구현하며 분트로이가 가진 활동성을 강조했다.

지난 10일 GS샵 TV 방송을 통해 첫 공개된 분트로이 S/S 컬렉션은 첫 방송 39분 만에 주문액 5.3억 원을 기록하며 성공적인 시작을 알렸다. ‘벨에어 멀티팬츠’, ‘플렉슈라 액티브 셔츠’ 등이 1만 5천 장 이상 판매되며 목표 대비 126% 달성률을 기록했다.

특히 ‘벨에어 멀티팬츠’는 원단 양면에 피치 가공을 적용해 일상복은 물론 운동 시 레깅스처럼 활용할 수 있어 지난 F/W 시즌에도 누적 주문액 8.5억 원을 기록한 히트 상품이다. 이번 S/S 시즌에는 핏, 기장 등 고객 요청 사항을 반영해 리뉴얼 출시했으며, 첫 방송에서 준비 수량 6천 장이 전량 판매됐다.

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18일 21시 45분 GS샵 TV 방송에서는 ‘아스킨 반팔니트 2종(남성용)’, ‘플렉슈라 재킷∙팬츠(남성·여성용)’, ‘글라이드플렉스 팬츠 2종(여성용)’, ‘카프리 팬츠(여성용)’ 등을 공개한다. ‘아스킨 반팔 니트’는 기능성 소재를 사용해 여름철 쾌적한 착용감과 UV 차단 기능을 제공하며, ‘플렉슈라 모션 재킷’은 유연한 신축성과 빠른 원복력으로 구김이 적다.

서보석 GS샵 패션2팀 매니저는 “분트로이는 기능성과 활동성을 강조한 퍼포먼스 워크웨어 콘셉트에 AI 콘텐츠를 적극 활용해 브랜드 차별화를 시도하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 기능성 소재와 다양한 볼거리로 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.