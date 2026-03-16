삼삼엠투, 십시일방과 자립준비청년 주거지원

부동산 단기임대 서비스 삼삼엠투 운영사 스페이스브이(대표 박형준)가 비영리단체 십시일방(대표 이호영)과 함께 자립준비청년들의 주거 지원에 나선다고16일 밝혔다.

스페이스브이는 ‘집과 사람을 안전하고 편리하게 연결한다’는 미션을 사회 전반으로 확장하기 위한 활동의 일환으로 지난해에 이어 올해도 자립준비청년들을 대상으로 보증금 및 월세 지원과 더불어 생활 필수 가전, 자립 교육 프로그램 등과 같은 종합적인 주거 지원 프로그램을 운영한다.

지난 1년간 진행된 주거 지원 프로그램은 단순한 공간 제공을 넘어, 청년들이 사회에 안정적으로 안착하는 실질적인 성과를 거두었다. 지원을 받은 청년들은 주거 안정을 바탕으로 학업에 집중하거나 서울 소재 기업의 인턴십을 성공적으로 마쳐 계약을 연장하는 등 고용 안정성을 확보했다.

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주거 상향의 사다리 역할도 해냈다. 지원 기간 중 주거 기반을 다진 청년들이 이후 LH 매입임대주택 등에 잇따라 당첨되며 지속 가능한 자립 기반을 마련하는 선순환 구조가 확인됐다.

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십시일방 이호영 대표는 “지난 1년간 주거 안정이 청년들의 학업과 일은 물론, 삶을 대하는 태도까지 긍정적으로 변화시키는 과정을 가까이에서 지켜봤다”며 “자립의 문턱에서 실질적인 동력을 제공해 준 삼삼엠투에 깊은 감사를 전한다”고 말했다.

박형준 스페이스브이 대표는 “자립준비청년의 안정적인 사회 진출을 위해 가장 시급한 것은 ‘주거 기반’ 마련”이라며, “앞으로도 십시일방과 협력해 청년들이 안심하고 미래를 설계할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.