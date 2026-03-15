선케어도 ‘라이프스타일 맞춤’…일상·운동·메이크업별 제품 세분화

자외선 차단 제품이 계절성 화장품에서 벗어나 사계절 사용하는 일상용 제품으로 자리 잡고 있다. 출퇴근, 운동, 야외활동 등 생활 환경에 따라 제품 형태와 기능을 달리 선택하는 소비 흐름도 나타나는 모습이다.

15일 생활용품 브랜드 식물나라에 따르면 최근 선케어 시장에서는 사용 환경에 맞춰 제품을 고르는 이른바 ‘라이프스타일 기반 선케어’가 확산되는 분위기다. 메이크업 전 가볍게 사용하는 제품, 장시간 야외활동에 적합한 제품, 민감 피부용 제품 등 용도에 따라 다양한 형태의 선케어 제품이 출시되고 있다.

이 회사도 이러한 흐름에 맞춰 선케어 제품군을 확대하고 있다. 데일리 사용을 위한 제품부터 야외 활동에 적합한 제품, 메이크업과 함께 사용할 수 있는 제품 등으로 라인업을 세분화한 것이 특징이다.

(사진=식물나라)

최근에는 물과 땀에 노출되는 환경에서도 사용할 수 있는 워터프루프 기능의 선스틱을 출시했다. 스틱 형태로 휴대가 쉽고 야외 활동 중에도 덧바르기 편하도록 설계된 제품이다.

미스트 타입의 선케어 제품도 선보였다. ‘가벼운 수분 선 미스트’는 스프레이 형태로 간편하게 사용할 수 있는 제품으로, 외부 활동 중에도 덧바르기 쉽도록 한 것이 특징이다.

기존 데일리 선케어 제품도 꾸준히 판매되고 있다. ‘가벼운 수분 선 젤’은 산뜻한 젤 제형과 빠른 흡수력을 강조한 제품으로, 베이스 메이크업 전 단계에서 사용할 수 있는 제품으로 알려져 있다.

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이 밖에도 톤업 기능을 더한 선크림 등 자외선 차단과 피부 표현을 동시에 고려한 제품도 출시됐다.

회사 관계자는 "계절 중심의 선케어 소비를 넘어 일상, 운동, 메이크업 등 다양한 생활 환경에 맞춰 제품을 선택할 수 있는 기준을 제시하고 있다"며 "앞으로도 꾸준한 제품 연구와 라인업 확장을 통해 다양한 소비자 요구를 반영하며 선케어 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화해 나간다는 계획"이라고 밝혔다.