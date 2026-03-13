롯데홈쇼핑 주총서 이사회 재편…롯데 6명·태광 3명 구조로

롯데홈쇼핑이 정기 주주총회에서 사외이사를 확대하며 이사회 구성을 재편했다. 롯데 측 이사 비중을 늘리는 안건이 통과되면서 2대 주주인 태광그룹과의 갈등이 다시 부각되는 모습이다.

회사는 반복적인 문제 제기와 외부 고발로 경영이 저해되고 있다며 향후 명예 훼손이나 근거 없는 주장에 대해 법적 대응도 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 13일 열린 제25기 정기 주주총회에서 사외이사 확대를 포함한 이사 선임 안건이 통과됐다고 이날 밝혔다.

이번 주총 결과에 따라 이사회 구성은 기존 롯데 측 추천 5명(사내이사 3명·사외이사 2명), 태광 측 4명(태광 임원 3명·사외이사 1명) 구조에서 롯데 측 6명(사내이사 3명·사외이사 3명), 태광 측 3명(태광 임원 2명·사외이사 1명)으로 조정됐다.

롯데홈쇼핑은 사외이사 확대가 이사회의 독립성과 의사결정 투명성을 강화하기 위한 조치라고 설명했다. 회사 측은 “태광의 근거 없는 주장으로부터 이사회의 독립성과 의사결정의 투명성을 강화하기 위한 불가피한 조치”라고 밝혔다.

롯데홈쇼핑 국문 CI

롯데홈쇼핑과 태광그룹 간 갈등은 2006년 롯데쇼핑이 우리홈쇼핑을 인수하면서 시작됐다. 당시 롯데쇼핑은 약 53% 지분을 확보하며 최대주주가 됐고, 태광은 약 45% 지분을 가진 2대 주주로 남았다.

회사 측은 이후 태광이 주요 의사결정 과정마다 경영 방향에 반하는 주장을 반복해 왔다고 주장했다. 특히 이사회에서 만장일치로 의결된 양평동 사옥 매입을 두고 사옥 재매각, 대표이사 해임, ‘롯데’ 브랜드 사용 중단, 계열사 거래 중단 등을 요구하며 갈등이 이어졌다는 설명이다.

롯데홈쇼핑은 이러한 문제 제기가 반복되면서 정상적인 경영활동이 방해받고 있다고 강조했다.

회사 측은 “그동안 주주 간 갈등이 심화되지 않도록 대응을 자제해 왔지만 태광의 비상식적인 문제 제기와 빈번한 외부 고발로 기업 경영을 심각하게 저해하는 상황에 이르렀다”고 밝혔다.

이어 “향후 근거 없는 주장이나 회사 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 더 이상 좌시하지 않고 합법적인 모든 조치를 취할 것”이라며 “안정적인 경영 환경을 바탕으로 본업 경쟁력 강화에 집중하겠다”고 덧붙였다.