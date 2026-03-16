올리브영 아이디얼 포 맨, 선케어 2종 출시

맨즈케어 브랜드 ‘아이디얼 포 맨(IDEAL FOR MEN)’이 남성 피부 고민을 반영한 선케어 신제품 ‘프레시 오일 컷 선 스틱’과 ‘프레시 선 올인원’을 출시했다고 16일 밝혔다.

남성들은 자외선 차단의 필요성은 인지하고 있지만, 끈적임과 번들거림, 답답한 사용감 때문에 선케어를 꾸준히 사용하지 않는 경우가 많다. 이로 인해 자외선에 노출된 피부는 칙칙함과 붉은 기, 건조함은 물론 과도한 피지 분비로 인한 모공 부각 등 복합적인 피부 고민으로 이어질 수 있다.

이번 신제품은 이러한 불편을 줄이고, 일상 속에서 부담 없이 사용할 수 있도록 기획됐다. ‘프레시 오일 컷 선 스틱’은 여러 번 덧발라도 끈적임 없이 산뜻하게 마무리되는 것이 특징이다. 피지 흡착 성분 ‘POREMAT’을 함유해 번들거림을 효과적으로 잡아주며, 초저분자 히알루론산을 더해 수분은 유지하고 과도한 유분만 정돈하는 균형 케어를 돕는다. 또 손에 묻히지 않고 사용할 수 있는 스틱 타입으로 제작돼 야외 활동이나 출퇴근 중에도 간편하게 덧바를 수 있다.

맨즈케어 브랜드 아이디얼 포 맨 남성 피부 맞춤 선케어 2종 출시

함께 출시된 ‘프레시 선 올인원’은 스킨케어와 자외선 차단 기능을 하나에 담은 제품이다. 가벼운 수분 에센스 제형으로 피부에 빠르게 흡수되어 보송하게 마무리되며, 복잡한 단계를 줄이고 싶은 남성들에게 실용적인 선택지를 제안한다. 인체적용시험을 통해 세안의 번거로움을 줄여주는 이지워셔블 효과까지 확인했다

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아이디얼 포 맨 관계자는 “이번 신제품은 선케어를 어렵고 번거로운 과정이 아닌, 일상 속 자연스러운 습관으로 만들고자 기획했다”며 “간편하면서도 균형 잡힌 관리로 자외선으로부터 피부를 보호하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

아이디얼 포 맨은 복잡함을 덜고 실용성을 높인 제품을 통해 균형 잡힌 자기관리를 제안하는 맨즈케어 브랜드로, 선케어를 포함한 다양한 올인원 제품군을 선보이고 있다.