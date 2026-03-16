삼성SDI, 미국서 1.5조 규모 ESS 배터리 공급 계약

삼성SDI는 16일 미주법인인 삼성SDI아메리카(SDIA)가 미국의 메이저 에너지 전문업체와 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

계약 규모는 금액 기준으로 약 1조 5000억원으로, 올해부터 2029년까지 4년간 단계적으로 물량을 공급할 예정이다.

이번 계약에 따라 공급하게 될 배터리는 미국 인디애나주(州)에 위치한 삼성SDI-스텔란티스 합작법인 '스타플러스 에너지(SPE)' 공장에서 생산된다.

특히 기존 주력인 니켈코발트알루미늄(NCA) 외 리튬인산철(LFP) 배터리를 순차 공급할 계획이다.

삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리

삼성SDI는 지난해 말 미국에서 2조원을 훌쩍 뛰어넘는 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 데 이어 또다시 대규모 수주에 성공했다.

삼성SDI는 별도로 다수의 글로벌 고객들과 추가로 공급 계약을 협의 중이며, 이들 가운데 일부는 조만간 가시적 성과를 낼 것으로 기대했다.

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회사는 현재 북미에서 유일한 비(非)중국계 각형 ESS용 배터리를 생산하는 업체인 점을 강점으로 꼽았다. 파우치형 배터리에 비해 내구성이 뛰어난 각형의 장점을 비롯해 화재 안전성 기술과 신뢰도 등을 내세워 미국 에너지업체로부터 인정받고 있다는 설명이다.

회사 관계자는 "최근 잇단 수주 릴레이는 글로벌 ESS 시장에서 당사의 기술력과 신뢰성을 확인할 수 있는 계기"라면서 "앞으로도 글로벌 고객들의 프로젝트 특성과 성능 요구에 따른 다양한 ESS 수요에 대응할 것"이라고 말했다.