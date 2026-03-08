AI가 ESS 배터리 화재 사전 차단…삼성SDI, 신기술 첫 선

삼성SDI가 인공지능(AI) 기술을 활용해 에너지저장장치(ESS)의 안전성을 향상시킨 혁신 솔루션을 개발했다.

삼성SDI는 오는 11일부터 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에서 ESS용 화재 예방 소프트웨어 '삼성 배터리 인텔리전스(SBI)'를 처음으로 공개한다고 밝혔다.

SBI는 AI를 기반으로 배터리의 상태, 이상 징후 등을 진단하고, 문제 발생 가능성을 사전에 탐지 및 예측한다.

삼성SDI의 ESS용 화재 예방 소프트웨어 'SBI'

SBI는 삼성SDI가 국내외 1400개 이상의 ESS 현장을 실시간 모니터링하며 축적해 온 데이터를 학습하고, 독자적인 알고리즘으로 배터리 수명, 출력 등을 정밀 분석하는 기술이다.

단순 분석 데이터 산출을 넘어 자체 개발 '상태 진단 지표'를 바탕으로 노화 속도의 편차, 출력 과정의 안정성 등 실질적인 운영 품질까지 정량적으로 평가해준다. 이를 통해 잠재적 이상 셀을 식별하고, 이상 징후 예측 결과가 포함된 종합 의견을 제공한다.

결과적으로 고객은 잠재적 사고를 미연에 방지하고 배터리 상태를 최적으로 관리해 배터리 운영·유지보수 비용을 절감할 것으로 기대된다.

최근 글로벌 에너지 시장에서 ESS 안전성에 대한 기준이 한층 강화되는 가운데, 삼성SDI는 대표 하드웨어 안전 기술인 '모듈 내장형 직분사(EDI)', 'No TP'에 지능형 안전 시스템인 'SBI'을 더해 안전성을 한층 강화할 방침이다.

삼성SDI는 오는 10월 국내 중앙계약시장에 공급되는 'SBB 1.5' 제품에 SBI를 우선 도입하고, 이후 SBB 전 제품군으로 확대 전개해 제품 경쟁력을 강화할 계획이다. 아울러 이미 운영 중인 모델들에도 SBI 솔루션을 적용할 수 있도록 지원할 예정이다.

삼성SDI 관계자는 "SBI는 국내외 수많은 현장에서 수집한 실전 데이터와 삼성SDI의 AI 기술이 결합된 결정체"라며, "앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 고객에게 가장 안전하고 경제적인 에너지 솔루션을 제공해 글로벌 ESS용 배터리 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.