"K배터리, ESS 판도 흔들 것"…LG엔솔 10위권 내 진입

우리나라 배터리 기업들이 에너지저장장치(ESS) 사업 확대에 집중하면서 중국 기업이 사실상 독점 중인 시장 구도에 변화가 생길지 주목된다. 상대적으로 행보가 빨랐던 LG에너지솔루션의 경우 비중국 시장 기준으로는 점유율 9위까지 올라선 것으로 나타났다.

최근 에너지 시장조사업체 인포링크컨설팅에 따르면 지난해 전세계 ESS 배터리셀 출하량은 612.39GWh를 기록, 전년 대비 94.6% 성장한 것으로 분석됐다.

이 중 중국 외 출하량은 약 49%인 299.79GWh로 추산됐다. 하반기에 중국 외 출하량 비중이 사상 처음으로 중국을 넘어섰다는 관측이다.

중국 외 ESS 배터리 출하량에 대한 기업별 점유율을 보면 LG에너지솔루션이 9위로 나타났다. 상위 10곳 중에선 유일한 비중국 기업이다. 그 동안 주력 제품으로 생산하던 전기차 배터리 수요 부진이 지속되자 공장을 ESS용으로 전환해 대응하면서 순위가 상승한 것으로 풀이된다.



비중국 ESS 배터리 시장 점유율(출처=인포링크컨설팅)

특히 미국에선 시장 주류인 중국산 ESS 배터리가 관세 인상, 세액공제 제한 규정 등 통상 제재를 받아 경쟁력이 저하됐다. 우리나라 배터리 기업들은 이 틈을 노려 현지 생산능력(CAPA)을 경쟁적으로 늘리고 있다. 현지산 배터리는 관세 위험이 없고, 세액공제도 받을 수 있어 경쟁 우위를 갖출 수 있다는 판단이다.

LG에너지솔루션은 지난해 6월 미국 미시간 홀랜드 공장에서 ESS 배터리 생산을 시작해 올해 말 기준 북미에서만 50GWh 이상의 CAPA를 확보할 계획이다. 삼성SDI도 북미 ESS CAPA를 올해 말까지 30GWh 이상 확보하기로 했다. 지난해 본격적으로 ESS 사업에 뛰어든 SK온도 지난해 9월 미국에서 첫 수주를 따내고 조지아주 공장 라인 일부를 ESS용으로 전환하겠다고 밝혔다.

인포링크컨설팅은 북미 ESS CAPA가 계속 확대되면서 우리나라 배터리 기업들의 시장점유율이 점차 회복될 것으로 전망했다. 수 년 간 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 점유율이 전년 대비 하락세를 지속하며 10위권 밖을 기록해왔으나, 우호적 정책에 힘입어 시장 구도가 재편될 수 있다는 관측이다.

이에 따라 인포링크컨설팅은 “올해 상위 6개 기업 입지는 확고히 유지될 것”이라면서도 “중위권 경쟁은 더욱 치열해질 것”이라고 내다봤다.