케이팝 데몬 헌터스, 오스카 장편 애니메이션상-주제가상 수상하며 2관왕

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 9일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2관왕에 올랐다.

장편 애니메이션상 부문 후보에 오른 케이팝 데몬 헌터스’는 ▲아르코 ▲엘리오 ▲리틀 아멜리 혹은 비의 캐릭터, ▲주토피아2 등을 제치고 수상의 영예를 안았다.

이어진 주제가상 시상에서는 ▲씨너스: 죄인들 ▲기차의 꿈 ▲다이앤 네버 다이 ▲비바 베르디!와 경쟁 끝에 수상하며 2관왕에 올랐다.

케이팝 데몬 헌터스 이미지.(제공=넷플릭스)

넷플릭스에 따르면 케이팝 데몬 헌터스는 지금까지 플랫폼 역사상 가장 많이 시청된 영화로 기록됐다.

케이팝 데몬 헌터스는 아카데미 수상에 앞서 주요 시상식에서 수상 소식을 전해왔다. 골든글로브와 크리틱스초이스 어워즈, 미국프로듀서조합 어워즈에서 애니메이션상을 수상했고, 애니메이션 업계 시상식인 애니 어워즈에서는 10관왕에 오르기도 했다.

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연출을 맡은 매기 강 감독은 장편 애니메이션상 수상 소감에서 “아카데미와 이 자리에 오게 해준 팬들에게 감사하다”며 “특히 나와 같은 모습을 한 사람들에게 이 상을 바친다”고 말했다.

그는 눈물을 보이며 “이런 영화를 스크린에서 보기까지 너무 오랜 시간이 걸린 것 같아 미안하다”며 “하지만 이제 이런 이야기가 존재하게 됐고, 다음 세대는 더 이상 기다리지 않아도 된다. 이 상을 전 세계 한국인들에게 바친다”고 덧붙였다.