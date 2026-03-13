AI 병목 문제 데이터로 해결…큐빅, 기업 AI 전환 지원

큐빅(CUBIG)이 보안·품질·운영 전환 등 기업 인공지능(AI) 도입의 3대 데이터 장벽을 해소하는 솔루션 보급에 나선다.

큐빅은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026년도 AI 통합 바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다. 중소·중견기업은 기업당 최대 2억원의 정부 바우처로 큐빅의 AI-레디 데이터 솔루션 3종을 도입할 수 있다.

기업의 AI 전환이 더딘 핵심 원인은 데이터 문제다. 가트너는 지난 2024년 생성형 AI 프로젝트의 30% 이상이 시범 도입 단계에서 중단될 것으로 전망했다. 맥킨지 조사에서도 AI를 전사 적용한 기업은 전체의 약 6%에 불과했다.

(사진=큐빅)

큐빅은 기업 AI 도입 실패 원인을 ▲데이터 보안 연결 ▲데이터 품질 ▲시범→운영 전환 등 세 가지로 분석하고 각각에 대응하는 솔루션을 바우처 품목으로 제공한다. '거대언어모델(LLM) 캡슐'은 원본 데이터를 직접 노출하지 않고 AI 모델과 안전하게 연결하는 보안 게이트웨이로, 클라우드와 망분리 환경 모두 지원한다.

관련기사

'DTS'는 편향·누락·오염된 데이터를 AI가 즉시 활용 가능한 상태로 재구성하고, '신타이탄(SynTitan)'은 원본 데이터 진단·검증부터 오류 수정·표준화까지 일괄 처리하며 운영 환경 변화에도 안정적으로 대응하는 관리 체계를 제공한다.

배호 큐빅 대표는 "AI 도입의 병목은 모델이 아니라 데이터"라며 "이번 바우처가 중소·중견기업이 데이터 문제를 해소하고 AI를 실제 운영에 안전하게 적용하는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.