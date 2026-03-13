트위니, 204억원 규모 시리즈 C 투자 유치

자율주행 로봇 전문기업 트위니가 204억원 규모 시리즈 C 투자 유치를 마무리했다고 13일 밝혔다.

아토인베스트먼트가 리드 투자자로, 기존 투자사인 KT인베스트먼트와 에스엘, 그래비티PE, SECO 서진오토모티브 등이 공동 투자자로 참여했다.

누적 투자 유치액은 약 590억원을 기록했다.

2015년 설립된 트위니는 KAIST 출신 자율주행 로봇 전문가들을 중심으로 물류 자동화용 자율주행 로봇(AMR) 솔루션을 개발해온 기업이다.

대표 제품인 '나르고 오더피킹'은 작업자의 이동 동선과 피킹 시간을 줄여 인건비를 최대 64.4%까지 절감하는 효과를 낸 것으로 나타났다.

피킹 오류 감소와 생산성 향상 효과까지 더해지면서 물류 현장에서 도입이 빠르게 확대되고 있다. 작년 매출은 전년 대비 3배 이상 증가했다.

트위니는 물류 자동화 사업을 기반으로 자사 소프트웨어 기술을 산업용 로봇과 휴머노이드 등 다양한 이기종 로봇 플랫폼으로 확장 적용할 계획이다.

특히 로봇 하드웨어를 구동하는 핵심 지능인 '피지컬 AI' 주행 기술 분야를 선도하는 소프트웨어 기업으로 도약한다는 전략이다.

또한 연내 기술특례상장을 통해 코스닥 시장 입성을 추진하고 있다. 회사 측은 이번 투자 유치를 통해 상장 준비에도 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

천홍석 트위니 대표는 "피지컬 AI 주행 기술을 기반으로 물류를 넘어 다양한 로봇 산업을 아우르는 글로벌 플랫폼 기업으로 성장할 것"이라며 "연내 코스닥 상장을 성공적으로 마무리해 글로벌 로봇 시장의 리더로 도약하겠다"고 말했다.