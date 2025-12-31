트위니, 국립세종도서관에 물류로봇 납품

물류로봇 전문기업 트위니는 자율주행 물류 이송 로봇 '나르고60'을 국립세종도서관과 성남시 중원도서관, 세종특별자치시교육청진로교육원에 납품했다고 31일 밝혔다.

나르고60은 최대 60kg 무게의 물품을 나를 수 있는 자율주행 로봇이다. 스스로 위치를 추정해 움직이는 자율주행 기술을 접목했다. 마커·비콘 등 인프라를 구축하지 않아도 넓고 복잡한 환경에서 목적지를 원활하게 찾아갈 수 있다.

트위니 자율주행 물류 이송 로봇 '나르고60' (사진=트위니)

국립세종도서관과 성남시 중원도서관은 이 제품을 활용, 반납 도서를 정리하는 데 활용할 방침이다. 세종특별자치시교육청진로교육원 측은 건물 안내에 사용한다.

관련기사

이번 공급은 조달청 주관 혁신제품 임차 시범구매사업에 따른 것이다. 공공기관이 행정서비스 향상과 국민 편의 제고를 위해 필요한 혁신제품을 신청, 조달청이 지원해 공공기관이 일정기간 임차 형태로 사용할 수 있도록 제공하는 제도다.

천영석 트위니 대표는 "나르고는 넓고 복잡한 공간에서도 목적지를 원활하게 찾아갈 수 있어 도서관을 비롯해 병원, 공장, 군 관련 시설 등 활용되는 곳이 다양하다"면서 "공공기관 보급이 더 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.