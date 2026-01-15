트위니, 에스티엘과 물류자동화 확대 맞손

자율주행 로봇 전문기업 트위니는 크로스보더 물류 전문 솔루션 기업 에스티엘 스타트투데이와 손잡고 자율주행 로봇을 활용한 물류자동화 서비스 구축·확대에 나선다고 15일 밝혔다.

에스티엘은 크로스보더 물류 전문 솔루션 기업이다. 한국과 일본, 미국을 거점으로 현재 국내외 약 300여 개 코스메틱 브랜드의 물류를 수행하고 있다.

양사는 앞서 에스티엘 파주 물류센터에 트위니 '나르고 오더피킹' 12대를 선제 도입해 실제 운영 환경에서 생산성 향상 효과를 검증했다.

천영석 트위니 대표(왼쪽)와 강태영 에스티엘 대표(오른쪽)가 지난 14일 에스티엘 사옥에서 자율주행 로봇 '나르고 오더피킹'을 활용한 물류자동화 구축과 확산을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. (사진=트위니)

트위니는 에스티엘 물류 환경에 최적화된 맞춤형 적재함을 적용한 '나르고 오더피킹'을 공급한다. 에스티엘은 물류센터 내 작업자 이동 동선 분석과 빅데이터 기반 운영 데이터를 활용해 로봇 운영 효율을 극대화할 계획이다.

에스티엘은 특히 물동량 예측 및 물류 데이터 분석 관련 특허 8건을 보유하고 있어, 자율주행 로봇과 데이터 기반 물류 운영의 시너지가 기대된다.

양사는 파주 물류센터를 시작으로 국내 주요 물류 거점에서 나르고 오더피킹 적용을 단계적으로 확대하고, 향후 일본·미국 등 해외 물류센터로 협력 범위를 넓혀 글로벌 물류자동화 모델을 공동 구축해 나갈 예정이다.

나르고 오더피킹은 자율주행 로봇이 작업자를 대신해 반복적인 이동과 운반 작업을 수행하는 피킹 자동화 솔루션이다. 작업자가 한 자리에서 피킹 업무에만 집중할 수 있고 작업 정확도를 높일 수 있다.

관련기사

천영석 트위니 대표는 "에스티엘과의 협력은 트위니의 자율주행 로봇 기술 신뢰도를 높이고 제품 확산에 중요한 전환점이 될 것"이라며 "현장 데이터와 로봇 기술이 결합된 실질적인 물류자동화 성과를 만들어가겠다"고 말했다.

강태영 에스티엘 대표는 "물류센터 자동화는 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "나르고 오더피킹이 현장에서 입증한 생산성 향상 효과가 화주사의 물품 처리 속도와 정확도를 한층 끌어올릴 것으로 기대한다"고 밝혔다.