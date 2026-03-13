KB국민은행, 중소기업 특화 신용평가 모델 개발

KB국민은행은 기업의 미래 가치와 성장 잠재력을 중심으로 평가하는 ‘생산적금융 지원을 위한 전략모델’ 개발을 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 전략모델은 재무제표를 기반으로 한 기업의 재무정보와 함께 대안정보를 종합적으로 분석해 신용평가를 하는 것이 특징이다.

KB국민은행은 기존 안정성·수익성 중심의 재무제표 평가지표에서 나아가 성장성·활동성 지표를 확대 반영한다. 매입·매출 금융거래 정보와 함께 특허 및 연구개발(R&D) 활동, 고용정보 등 다양한 대안정보를 활용해 기업의 기술력과 비즈니스 모델의 성장성을 종합적으로 반영할 예정이다.

이를 통해 재무제표가 미흡해 금융 지원에서 소외되기 쉬웠던 중소기업(SME)의 사업성과 기술 경쟁력, 시장 성장성을 정교하게 반영해 잠재적 유망기업의 성장을 견인해 나갈 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 전략모델 개발을 통해 우수한 기술력과 잠재력을 가진 중소기업이 원활하게 금융 지원을 받을 수 있길 바란다”며 “앞으로도 미래 산업을 이끌어 갈 기업을 뒷받침하는 생산적금융 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.