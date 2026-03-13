KB금융, 한국광고학회 '제33회 올해의 광고상' 대상 수상

KB금융그룹이 12일 한국광고학회 주관 제33회 올해의 광고상에서 'KB국민행복 프로젝트'로 인쇄광고 부문 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

'KB국민행복 프로젝트'는 대한민국의 행복한 일상을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하는 소방관과 경찰관에게 감사와 존중의 마음을 전하고자 기획한 캠페인이다.

KB금융은 지난 2015년 몰래카메라 형식으로 가족의 소중함을 일깨우며 전국민의 눈물샘을 자극했던 '하늘 같은 든든함, 아버지'편을 통해 온라인·모바일 부문 최우수상을 수상한 바 있다.

10여 년 전 '아버지'라는 이름으로 가족의 든든함을 이야기했다면, 이제는 'KB국민행복 프로젝트'로 사회 곳곳에서 공동체를 지탱하는 이들의 헌신을 조명했다.

KB금융 관계자는 “이번 수상은 국민과 함께 성장하는 금융이라는 철학 아래, KB금융이 지향해 온 금융의 본질이 '국민의 행복'에 닿아 있음을 다시 한번 확인한 뜻깊은 성과”라며, “과거 '아버지'편이 주었던 따뜻한 감동에 이어, 앞으로도 KB금융은 우리 사회에 따뜻한 변화를 만들어가는 희망과 응원의 메시지를 진정성있게 전해 나가겠다”고 말했다.