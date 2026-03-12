KB스타뱅킹서도 소상공인 세금 환급 조회 가능해진다

오는 18일부터…택스티넘과 제휴

금융입력 :2026/03/12 16:12

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KB국민은행이 오는 18일부터 소상공인 고객을 위한 세금 환급 지원 서비스를 모바일 뱅킹 앱 KB스타뱅킹서 선보인다고 12일 밝혔다.

해당 서비스는 ‘사장님 세금 환급받기’로 KB금융그룹 독립 분사 사내 벤처 기업인 

'택스티넘' 제휴를 통해 제공된다.

고객은 비대면으로 고용 증대 관련 세무·노무 혜택을 무료로 조회할 수 있다. 

또 조회 후 산출된 예상 환급금을 한번에 신청할 수 있다. 청년, 경력단절여성 등 취약계층 직원을 고용한 사업자에게 고용지원금 제도 혜택을 안내한다.

관련기사

이경구 택스티넘 대표는 "KB금융그룹의 포용금융 인프라와 택스티넘의 세무·노무 전문성이 결합돼, 소상공인에게 직접적으로 도움이 되는 세금과 고용지원금, 정책자금 혜택을 더 많은 사업자들이 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 포용금융 기조 아래 적극 지원하겠다"고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 국민은행 은행 KB금융그룹 택스테크 택스티넘

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성디스플레이, '글래스 인터포저' 시장 진출 시사…"내부 점검 중"

네이버·카카오 주총 임박…AI 승부수·경영 안정성 시험대

"짠물배당 벗자"…유통·식품기업 배당 확대 움직임

대미투자특별법 국회 통과...3500억 달러 투자 이행 근거 마련

ZDNet Power Center