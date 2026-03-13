해긴, KBO 역사 담은 '2026 프로야구 GO' 봄 시즌 꺼낸다

해긴이 2026 KBO 리그 개막에 맞춰 신작 야구 게임을 선보인다.

이 회사가 컴투스 그룹과 넷마블 등 기존 야구 게임 명가와 경쟁해 유의미한 성과를 얻을 수 있을지가 관전 포인트다.

13일 게임 업계에 따르면 해긴(대표 이영일)은 신작 '2026 프로야구 GO!'의 사전 등록 프로모션을 시작했다.

이 게임은 이용자가 감독이 돼 팀을 이끄는 방치형 육성 시스템을 도입해 차별화를 꾀했다. 이용자는 야구 중계를 시청하거나 실제 경기장에서 직관하는 재미 등을 경험할 수 있다.

또 레전드 선수를 영입해 나만의 드림팀을 구성하고, 전략적인 전술 설정과 구단 관리에 집중하며 프로야구의 박진감을 스마트폰에서 간편하게 즐길 수 있다고 회사 측은 설명했다.

해긴이 준비 중인 신작 게임 '2026 프로야구 GO'.

2026 프로야구GO는 KBO2026 개막에 맞춰 봄 시즌 출시될 예정이다.

특히 이 게임은 KBO 공식 라이선스를 기반으로 1982년 원년부터 2025년까지의 방대한 데이터를 담아냈다. 전설의 구단과 과거 유니폼을 고퀄리티로 재현해 올드 야구 게임팬에게는 향수를, 젊은 팬에게는 야구 역사를 수집하는 재미를 선사한다.

시장에서는 이 게임이 컴투스의 '컴투스프로야구' 시리즈와 넷마블의 '마구마구' 등 장수 인기작과 경쟁해 유의미한 성과를 얻을 수 있을지 예의주시하고 있다. 기존 강자에 도전장을 또 내민 해긴이 야구 게임을 통해 재도약의 발판을 마련할 수 있을지다.

'2026 프로야구 GO!' 사전 예약은 구글플레이, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 가능하다. 출시일에 대한 새 소식은 이르면 이달 공개될 것으로 보인다.

해긴 측은 "봄 시즌 출시를 앞둔 2026 프로야구GO의 사전예약 프로모션에 많은 관심 부탁드린다"라며 "사전예약에 참여하는 모든 이용자에게는 팀의 핵심 전력이 될 레전드 선수 선택권을 비롯해 초반 게임 진행에 유용한 아이템을 지급한다"고 전했다.

한편 2026 KBO 리그는 시범 경기에 돌입했으며, 오는 28일부터 9월 6일까지 본경기가 진행된다.