KINX, 클라우드허브 기능 확대…글로벌 네트워크 가시성 강화

KINX가 클라우드 연결 플랫폼의 글로벌 네트워크 자원을 통합 관리할 수 있는 기능을 고도화해 멀티 리전·이중화 환경 운영 지원에 속도를 낸다.

KINX는 자사 클라우드 연결 플랫폼 '클라우드허브'에 글로벌 네트워크 통합 모니터링 기능을 추가해 네트워크 운영 가시성을 강화했다고 12일 밝혔다.

최근 글로벌 클라우드 리전과 데이터센터 간 연결 수요가 증가하면서 분산된 글로벌 네트워크 자원을 체계적으로 관리할 필요성이 커지고 있다.

KINX가 클라우드허브에 글로벌 네트워크 통합 모니터링 기능을 추가했다. (사진=KINX)

이에 KINX는 기존 글로벌 연결 기능을 확장해 클라우드허브 서비스 포털에서 고객이 이용 중인 다양한 글로벌 네트워크 사업자(NSP)의 포트와 커넥션 자원 현황을 통합적으로 확인할 수 있도록 기능을 고도화했다.

클라우드허브는 글로벌 네트워크 사업자와 연동해 국내외 클라우드와 데이터센터 간 전용 네트워크 연결을 제공하는 플랫폼이다. 이번 업데이트를 통해 로컬 포트와 글로벌 포트, 포트 간 커넥션 정보를 하나의 화면에서 연계해 확인할 수 있게 되면서 네트워크 토폴로지 파악이 보다 쉬워졌다.

회사 측에 따르면 전체 네트워크 연결 구조와 자원 현황을 통합적으로 점검할 수 있게 됐다. 특히 여러 네트워크 사업자를 활용해 이중화 및 멀티 리전 환경을 운영하는 기업은 분산된 글로벌 연결 현황을 단일 포털에서 확인할 수 있어 운영 효율성과 관리 편의성이 향상될 것으로 전망된다.

안인준 KINX 사업총괄 이사는 "이번 기능 추가를 통해 클라우드허브가 국내뿐 아니라 글로벌 네트워크 연결에 대한 가시성을 제공하게 됐다"며 "복수의 글로벌 네트워크 사업자를 기반으로 안정적인 네트워크 이중화 구조를 구축하고 서비스 포털을 통해 글로벌 연결 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 통합 운영 환경을 지속적으로 발전시킬 계획"이라고 말했다.