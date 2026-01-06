KINX, 클래스틱스와 전략적 파트너십…쿠버네티스 기술 경쟁력 입증

KINX가 글로벌 전문기업과 클라우드 역량을 결합해 쿠버네티스 기술 경쟁력을 입증했다.

KINX는 클래스틱스와 전략적 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 파트너십은 클래스틱스의 쿠버네티스 관리 솔루션 '카마지'의 오픈스택 통합 및 기능 고도화를 위한 기술 협업으로 시작해 한국 시장 진출을 위한 영업·마케팅과 제품 개발을 아우르는 전방위적인 고투마켓(GTM) 전략을 공동 추진하는 단계로 확장됐다.

(사진=KINX)

카마지는 멀티 테넌트 환경과 대규모 클러스터 운영에 최적화된 쿠버네티스 제어 플레인 관리 솔루션이다. 최근 엔비디아의 차세대 데이터센터 인프라 플랫폼 'DOCA'의 표준 기술로 채택되며 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 인정받았다.

KINX는 자사 퍼블릭 클라우드 'IX클라우드' 운영을 통해 축적한 오픈스택 및 쿠버네티스 전문성을 기반으로 카마지의 초기 CAPI 통합 설계 단계부터 아키텍처 정의, 주요 기능 확장, 버그 패치, 운영 안정성 개선 전반에 참여했다.

이를 통해 카마지는 오픈스택 기반 클라우드 환경에서도 안정적이고 확장 가능한 쿠버네티스 제어 플레인 관리를 제공할 수 있게 됐다. KINX는 대규모 쿠버네티스 클러스터 관리 분야에서의 기술 경쟁력을 공식적으로 입증했다.

현재 KINX는 오픈스택 기반 클라우드 환경에서 카마지를 활용한 멀티 클라우드 쿠버네티스 관리 서비스를 제공 중이다. 해당 서비스는 쿠버네티스 전문 인력 부재로 대규모 클러스터 관리에 어려움을 겪는 고객에게 실질적인 대안으로 평가받고 있다.

아드리아노 페주토 클래스틱스 최고경영자(CEO)는 "카마지의 핵심 기능 확장과 오픈스택 호환성 확보 과정에서 KINX의 기술적 기여에 깊은 감사를 전한다"며 "이번 파트너십은 양사가 글로벌 쿠버네티스 생태계 발전을 위해 더욱 긴밀하게 협력하는 기반이 될 것"이라고 말했다.

KINX 이성규 기술본부장(CTO)은 "현재 클래스틱스의 서비스 및 통합 기능에 대한 분석과 성능 테스트를 진행 중"이라며 "향후 IX클라우드에서 카마지 기반 클러스터 관리 역량을 고도화하고 다양한 고객 환경에 적용 가능한 기술 체계를 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.