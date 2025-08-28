KINX, 국내 최초 클라우드 연결 플로우 데이터 제공

케이아이엔엑스(대표 김지욱, 이하 KINX)가 클라우드 연결 플랫폼 '클라우드허브(CloudHub)'를 통해 국내 최초로 클라우드 서비스 제공자(CSP) 연결에 대한 플로우(Flow) 데이터를 제공한다.

이번 기능 확장은 기업들이 멀티 클라우드 환경에서 트래픽 흐름을 보다 정교하게 파악하고 네트워크 품질을 최적화할 수 있도록 지원한다.

KINX는 자체 플랫폼을 통해 플로우 데이터 모니터링 대시보드를 공개했다고 28일 밝혔다.

KINX, 클라우드허브 통해 국내 최초 클라우드 연결 플로우 데이터 제공(이미지=KINX)

이 서비스는 기존의 단순 트래픽 사용량 데이터(MRTG 기반)와 달리, 플로우 데이터는 출발지와 목적지 간 전송 경로를 분석해 특정 트래픽의 발생 원인과 목적지까지 파악할 수 있다. 이를 통해 네트워크 운영자는 트래픽 흐름 전반을 가시화하고 대역폭을 최적화하는 데 활용할 수 있다.

클라우드허브는 이번 업데이트로 ▲VLAN별 트래픽 흐름 분석 ▲대역폭 최적화 ▲네트워크 품질 관리 기능을 추가했다. 특히 다수의 VLAN을 운영하는 금융권 및 대기업은 내부 트래픽 흐름을 세밀하게 조정할 수 있어 네트워크 운영 효율을 크게 높일 수 있다. 외부 솔루션을 별도로 도입하지 않아도 클라우드허브내에서 멀티 클라우드 트래픽 조회와 분석이 가능하다는 점도 강점이다.

KINX는 올해 하반기 '글로벌 에코시스템' 모니터링 기능을 추가해 국내 리전뿐만 아니라 글로벌 네트워크 파트너를 통한 해외 클라우드 리전 연결까지 지원할 계획이다. 이에 따라 고객사는 글로벌 멀티 클라우드 환경에서도 네트워크 설계와 모니터링을 단일 플랫폼에서 통합 관리할 수 있게 된다.

안인준 KINX 사업 총괄 본부장은 "이번 업데이트를 통해 국내 최초로 하이브리드·멀티 클라우드 환경에서 온프레미스와 CSP 자원 간 트래픽 흐름을 분석할 수 있게 됐다"며 "클라우드허브는 국내 최대 클라우드 연결 플랫폼을 넘어 글로벌 클라우드와의 연결까지 확대해 나가겠다"고 말했다.