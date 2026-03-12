정철동 LG디스플레이 사장 "가상설계·AI 결합 강화…폴더블도 대응 계획"

LG디스플레이가 가상설계(VD)와 인공지능(AI)을 기반으로 제품 개발을 강화한다. 폴더블 디스플레이도 사업화를 계획하고 있다.

정철동 LG디스플레이 사장은 12일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 '한국디스플레이산업협회 정기총회'를 앞두고 기자들과 만나 올해 사업전략을 밝혔다.

정철동 LG디스플레이 사장이 12일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 기자들의 질의에 답변하고 있다(사진=LG디스플레이)

LG디스플레이는 지난해부터 인공지능 전환(AX)을 핵심 과제로 삼고, 사업 전 영역에 AI 도입을 확대했다.

엔비디아의 물리 기반 AI 플랫폼 '피직스네모(PhysicsNeMo)'를 활용한 디지털 트윈 패널 툴(DPS)도 개발했다. LG디스플레이는 16일 개막하는 엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스 'GTC 2026'에서 관련 성과를 공개할 것으로 예상된다.

정 사장은 "LG디스플레이는 제품을 개발할 때 엔비디아 툴을 사용한다"며 "엔비디아로부터 GTC 행사에 초대받았고, VD와 AI를 결합한 제품 개발을 강화할 계획"이라고 말했다.

사업 전망에 대해서는 "회사는 지속된 체질 강화로 안정적인 수익성을 만들어내고 있어, 상반기도 좋은 결과를 만들 수 있을 것"이라며 "폴더블을 비롯한 여러 신기술도 사업화가 가시화되는 시점을 고려해 적절하게 대응할 계획"이라고 밝혔다.



현재 디스플레이 산업은 대외적으로 높은 불확실성에 직면해 있다. 메모리 반도체 가격 상승으로 세트 출하량 감소, 디스플레이 등 부품 판가 인하 압박 등이 우려되기 때문이다. 미국-이란 전쟁에 따른 생산 차질 우려도 제기된다.

정 사장은 "고객사들이 메모리 수급을 잘 극복하고 있는 것 같고, 당사에 어떠한 영향을 미칠지 계속 검토하고 있다"며 "전쟁도 장기전이 되면 영향이 있을 것으로 보여, 예의주시하며 관리할 예정"이라고 답했다.