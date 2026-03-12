LG전자, 美 접근성 컨퍼런스서 키오스크 신제품 공개

LG전자는 9일(현지시간) 미국 애너하임에서 개최된 접근성 콘퍼런스 '씨선 에이티 2026'에서 누구나 편리하게 제품을 사용하도록 돕는 다양한 솔루션을 선보였다고 12일 밝혔다.

씨선 에이티는 캘리포니아주립대학(CSUN)이 주최하는 보조공학기술(AT) 행사다. 접근성을 주제로 열리는 행사 중 세계 최대 규모다.

관람객은 LG전자 단독 전시부스에서 장애인, 시니어 고객 접근성을 높이는 제품과 서비스를 직접 체험할 수 있다.

LG전자가 세계 최대 규모의 접근성 콘퍼런스인 'CSUN AT 2026'에 참가해 고객 접근성 강화를 위한 제품 및 서비스를 대거 선보였다. 사진은 전시장을 찾은 고객이 수어안내가 적용된 키오스크를 살펴보고 있는 모습. (사진=LG전자)

올해 전시에는 점자기기 전문기업 닷과 공동 개발한 키오스크 신제품을 처음 선보였다. 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 접근성 기술을 통합 적용한 제품이다. 휠체어 사용자나 키가 작은 고객은 버튼을 눌러 스탠드 높낮이를 조절할 수 있다.

키오스크를 체험한 한 시각장애인 관람객은 "음성 안내만으로는 비슷한 발음의 정보를 정확히 구분하기 어려워 가격, 결제 여부 등을 재차 확인해야 했는데, 점자 패널을 통해 내용을 명확히 확인할 수 있어 신뢰도가 높아졌다"고 말했다.

AI홈 허브 씽큐 온은 고객과 대화하며 생활 패턴을 학습·예측하고 집 안 가전이나 IoT 기기를 최적으로 제어한다. IoT 센서는 씽큐 온과 연동해 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능하다. 소리 대신 빛으로도 알람을 제공한다.

또 ▲성별, 나이, 장애 유무와 상관없이 가전을 손쉽게 사용하도록 돕는 'LG 컴포트 키트' 액세서리 ▲LG 올레드 TV에 탑재된 시·청각 지원 기능인 '음성 메뉴 읽어주기', '수어 메뉴 읽기', '보청기·스피커 동시듣기' 등도 관람객 관심을 받았다.

LG전자는 "두 번째로 참여한 이번 전시에서 참가기업과 학계 전문가, 장애인 단체 등과 교류를 확대했다"며 "고객 불편을 줄이는 기술 개발 방향 의견을 나누고 피드백을 듣는 데 주력했다"고 설명했다.

관련기사

LG전자는 가전 사용 접근성을 개선하고자 다양한 활동을 펼치고 있다. 아동·청소년들이 안전하게 제품을 사용하도록 돕거나, 장애인과 시니어 고객을 위해 제품과 서비스 이용방법을 영상으로 소개하는 캠페인 등을 진행하고 있다.

홍성민 ESG사무국장은 "성별, 나이, 장애 유무와 관계없이 누구나 자유롭게 기술을 사용할 수 있도록 ESG 비전인 '모두의 더 나은 삶' 실현을 위한 노력을 지속하겠다"고 말했다.