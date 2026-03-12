우버서 아마존 로보택시 부른다…올여름 라스베이거스 투입

우버가 아마존의 자율주행 자회사 죽스(Zoox)와 손잡고 로보택시 호출 서비스를 도입한다.

11일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 우버와 죽스는 다년간 협력 계약을 체결했다. 양사는 올여름부터 미국 라스베이거스에서 우버 앱을 통해 죽스 로보택시를 호출할 수 있도록 할 계획이며, 내년부터 로스앤젤레스에서도 제공될 예정이다.

서비스가 시작되면 일부 우버 이용자는 일반 차량 대신 죽스 로보택시와 매칭될 수 있다. 죽스가 외부 플랫폼과 협력하는 것은 이번이 처음으로, 양사는 수익 배분 방식이나 요금 부과 여부는 공개하지 않았다. 현재 죽스는 시험 운행 서비스에 별도 요금을 받지 않고 있다.

우버와 죽스가 협업을 발표한 모습. (사진=양 사 인스타그램 캡처)

외신에 따르면 최근 자율주행 호출 시장 경쟁은 빠르게 확대되고 있는 추세다. 구글 모회사 알파벳의 웨이모는 미국 6개 도시에서 유료 로보택시 서비스를 운영하며 주당 약 40만 건의 유료 승차를 제공하고 있다.

반면 아마존이 지난 2020년 인수한 죽스는 보다 신중한 전략을 취해왔다. 죽스 차량은 운전대와 페달이 없는 전용 로보택시 형태로 설계됐으며 좌석이 서로 마주 보는 구조다.

현재 죽스는 라스베이거스 스트립과 샌프란시스코에서 제한적인 무인 주행 서비스를 운영하고 있으며, 다른 미국 도시에서도 시험 운행을 진행 중이다.

이번 협력을 통해 죽스는 우버의 이용 수요와 교통 패턴 데이터를 활용할 수 있게 된다. 우버는 이미 오스틴, 애틀랜타, 피닉스 등 일부 도시에서 웨이모 로보택시 호출 서비스를 제공하고 있으며, 올해 루시드, 웨이브, 바이두 등 파트너와 함께 10개 이상의 도시에서 로보택시 서비스를 확대할 계획이라고 외신은 설명했다.