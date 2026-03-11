이랜서 "41만명 IT프리랜서 확보...우린 신뢰 플랫폼"

디지털 경제가 빠르게 성장하면서 기업이 인재를 찾는 방식도 크게 바뀌고 있다. 과거에는 정규직 채용을 통해 인력을 확보하는 것이 일반적이었다. 그러나 지금은 프로젝트 단위로 필요한 전문가를 찾는 기업이 늘어나면서 ‘프리랜서 플랫폼’의 역할이 점점 중요해지고 있다.

11일 박우진 이랜서 대표는 "플랫폼이 많다고 해서 모두 같은 가치를 제공하는 것은 아니다. 기업이 진짜 원하는 것은 단 하나다. '정말 일을 잘할 사람을 빠르게 찾을 수 있는가' 하는 것이다. 전문가 역시 마찬가지다. 자신에게 맞는 프로젝트를 찾지 못한다면 플랫폼은 단순한 구인 게시판에 불과하다"면서 "이러한 문제를 해결하기 위해 만든 플랫폼이 이랜서(eLancer)"라고 밝혔다.

현재 이랜서는 41만 명 이상의 프리랜서 전문가를 확보한 국내 최대 규모의 프리랜서 인재 플랫폼이다. 박 대표는 이랜서가 주목받는 이유가 단순히 플랫폼 규모 때문만은 아니라면서 "IT 개발자, 디자이너, 기획자 등 다양한 분야의 전문가들이 등록돼 있어 기업은 필요한 역량을 가진 인재를 빠르게 찾을 수 있다"면서 "하지만 플랫폼 경쟁력은 단순히 등록된 인재의 숫자에 있지 않다. 중요한 것은 얼마나 검증된 인재인가 하는 점"이라고 설명했다.

박 대표에 따르면, 이 부분에서 이랜서는 뚜렷한 차별성을 갖고 있다. 우선, 이랜서는 27년 동안 축적해온 프로젝트 매칭 데이터와 평가 기록을 기반으로 인재를 검증해왔다. 수많은 프로젝트 수행 과정에서 축적한 경험과 데이터가 플랫폼에 쌓여 있고, 이를 통해 프리랜서의 기술력, 프로젝트 수행 능력, 협업 능력 등을 지속적으로 평가하고 기록된한다.

또 플랫폼 내에서는 체계적인 평가 시스템이 작동, IT인재를 찾는 기업들은 단순히 이력서가 아니라 실제 프로젝트 경험과 고객 평가를 기반으로 전문가를 선택할 수 있다.

박 대표는 "이러한 구조 덕분에 기업은 검증되지 않은 인력을 찾는 데 시간을 낭비할 필요 없이 이미 검증된 전문가들을 쉽게 소개받을 수 있다. 이랜서는 단순한 구인구직 플랫폼이 아니라 27년 동안 검증된 데이터와 평가 시스템을 기반으로 매칭이 이뤄지는 신뢰 중심의 플랫폼"이라면서 "기업 입장에서는 이 점이 매우 중요하다. 프로젝트 일정은 항상 촉박하고, 인력 채용에 실패할 경우 사업 전체가 흔들릴 수 있기 때문이다. 검증되지 않은 인력을 찾는 데 시간을 소비하는 대신, 이미 데이터와 평가를 통해 검증된 전문가를 빠르게 만날 수 있다는 것은 기업에게 큰 경쟁력이다. 최근 기업들 사이에서는 이랜서를 가장 신뢰도가 높은 프리랜서 매칭 플랫폼으로 평가하는 흐름이 점점 강해지고 있다"고 강조했다.

AI 시대를 맞아 한국도 노동 시장이 점점 더 유연해져야 한다는 목소리가 높다. 이는, 회사 중심 고용 구조에서 프로젝트 중심 협업 구조로 이동하는 것도 한 이유다. 이 과정에서 중요한 역할을 하는 것이 플랫폼이다.

박 대표는 "좋은 플랫폼은 단순히 사람을 모으는 것이 아니라 정확하고 신뢰할 수 있는 연결을 만들어낸다. 그리고 그 연결이 잘 이루어질 때 비즈니스의 속도는 놀라울 정도로 빨라진다"면서 "기업은 더 빠르게 혁신하고, 전문가들은 더 많은 기회를 얻는다.

이랜서가 최근 더욱 각광받고 있는 이유도 바로 여기에 있다. 41만 명의 전문가 풀과 27년 동안 축적된 검증 데이터, 그리고 체계적인 평가 시스템을 기반으로 기업과 인재를 정확하게 연결하는 플랫폼, 이것이 바로 이랜서가 만들어가고 있는 새로운 일의 방식"이라고 밝혔다.