배경훈 부총리 "모두가 AI를 한글·산수처럼 쓸 수 있어야"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 11일 “학생부터 노인까지 누구나 인공지능(AI)을 한글과 산수처럼 쓸 수 있게 하겠다”고 밝혔다.
배 부총리는 이날 정부서울청사에서 과학기술관계장관회의를 주재하면서 ‘전국민 AI 활용역량 강화 및 일상화 방안’ 논의에 앞서 이같이 말했다.
이 안건은 국민 누구나 AI 서비스의 기본적인 활용을 높이는 내용을 골자로 한다.
구체적으로 ▲대국민 접점을 갖추고 AI 서비스를 제공하는 기업에 정부가 구매한 GPU 자원을 공유하고 ▲누구나 AI를 배울 수 있는 온라인 플랫폼 ‘우리의 AI 러닝’을 구축하고 ▲전국 각지로 찾아가는 AI 교육 ‘AI 디지털배움터’ 운영과 ▲전 세대가 참여하는 전국민 AI 경진대회 ▲누구나 코딩 없이 AI를 실습할 수 있는 ‘모두의 AI 실험실’ 구축 등이 포함된 정책이다.
배 부총리는 “지난달 국가인공지능전략위원회에서 ‘대한민국 AI 행동계획’이 확정됐는데, 이제는 계획을 넘어 실행으로 옮겨야 할 차례”라면서 “앞으로는 국민이 AI를 통해 체감할 수 있는 변화가 필요하다”고 운을 뗐다.
관련기사
- 배경훈 부총리 "AI 경쟁력 올릴 골든타임…전부처 총력 대응"2026.02.25
- 정부, 싱가포르와 'AI 협력' 시동…3억 달러 펀드 구축2026.03.02
- 배경훈 부총리, 美 제네시스 미션 맞서 'K-문샷' 추진…"AI 가속"2026.02.18
- 배경훈 부총리, 과기정통부 첫째 성과로 "무너진 R&D 복원"2026.02.16
이어, “글로벌 산업질서가 빠르게 재편되는 만큼, AI가 위기가 아닌 기회로 작동하도록 우리에게 주어진 골든타임을 어떻게 활용하느냐가 우리의 미래를 좌우한다”면서 “수립한 계획의 속도감 있는 실행과 현장에서 체감할 수 있는 변화가 필요한 시점”이라고 강조했다.
배 부총리는 또 “전국민 AI 활용역량 강화와 일상화 방안 안건처럼 전 국민의 AI 보편적 활용를 위한 AI 접근권과 학습기회 활용 저변을 확대하고자 한다”면서 “전국민 AI 경진대회는 국민들이 내일의 가능성을 즐길 수 있는 축제가 되도록 하겠다”고 말했다.