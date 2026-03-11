한국만화영상진흥원, 고만화 박물관자료 공개 구입 추진

한국만화영상진흥원은 우리 만화 문화의 역사적·문화적 가치를 지닌 자료를 보존하기 위해 고만화 박물관자료 공개 구입을 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 공개 구입은 1996년 이전 출간된 만화 단행본과 연속간행물, 시대 제한이 없는 작가의 육필 원고와 창작 도구 등을 대상으로 진행된다. 진흥원은 김용환 작가의 ‘보물섬’ 등 희귀 만화자료 374작품을 우선 수집 대상으로 제시했다.

진흥원은 지난해 공고와 경매를 통해 조선시대 목판본 ‘의열도’를 비롯해 한국 만화계 거장 김종래 작가의 미소장 육필 원고 627점 등 총 31건 636점의 자료를 확보한 바 있다.

특히 ‘의열도’는 그림과 글이 함께 수록된 형식으로 현대 만화의 기원을 연구할 수 있는 중요한 자료로 평가된다. 해방 직후 제작된 ‘바다의 용사 똘똘이’(1947) 역시 당시 출판 문화를 보여주는 사료적 가치가 높은 자료로 꼽힌다.

현재 진흥원은 김용환 작가의 ‘토끼와 원숭이’, 김종래 작가의 ‘엄마찾아 삼만리’ 원고 등 3건의 국가등록유산을 소장하고 있다. 이번 구입을 통해 민간에 남아 있는 희귀 만화자료를 추가 발굴해 한국 만화사의 연구 기반을 확대한다는 계획이다.

자료 매도 신청은 3월 30일부터 4월 10일 오후 6시까지 이메일, 우편 또는 방문 접수로 진행된다. 제출된 자료는 서류 심사와 실물 접수 이후 유물 구입 평가위원회의 심의를 거쳐 매도 여부와 가격이 결정된다.

백종훈 한국만화영상진흥원 원장은 “문화 예술적 가치가 높은 희귀 자료를 대거 수집해 한국 만화사 연구의 기반을 마련하겠다”며 “우리의 소중한 만화 문화유산을 지켜나가는 이번 공모에 소장자들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.