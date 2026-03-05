탑블레이드·헬로카봇 흥행 이끈 '최신규 대표' 인생사, 만화책으로 나와

40년 이상 장난감·애니메이션 등 콘텐츠를 제작한 최신규 초이크리에이티브랩 대표의 인생과 콘텐츠 제작의 비밀을 담은 자전적 만화책 '꿈꾸는 불사조'가 출간됐다.

전 3권 중 2권을 먼저 선보인 꿈꾸는 불사조는 줄을 감아 힘껏 날리던 팽이, 작은 장난감 하나에 울고 웃던 시절의 골목길 아날로그 풍경으로 시작된다. 한 소년이 어떻게 자신의 결핍과 상처를 딛고 ‘아이들을 위한 장난감’을 만들기 위한 꿈을 현실로 바꿔나가는지를 그렸다.

만화가 전세훈이 작화를 맡은 꿈꾸는 불사조는 개인의 성장기를 넘어 한국 완구산업의 개척사를 생생히 담아낸 작품이기도 하다. 무독성 ‘끈끈이’ 개발을 시작으로 ‘팝콘’의 히트, 회사명 ‘손오공’의 탄생 비화, 일본 완구업체와의 기술 경쟁, 한국형 로봇 ‘라젠카’ 개발, ‘탑블레이드’로 세계 시장을 흔드는 과정 등이 1, 2권에 걸쳐 담겼다.

꿈꾸는불사조

3권에서는 변신로봇 ‘헬로카봇’ ‘터닝메카드’ 등의 탄생 비화를 다룬다. 이 작품은 ‘돈이 되는 사업’이 아니라 ‘아이들이 행복한 세상’을 먼저 생각하고 지키고자 하는 원작자의 가치관을 보여준다.

최 대표는 “우리 손으로 만든 창작물이 ‘K-콘텐츠’라는 이름으로 세계 각국에서 인정받는 모습을 보니 가슴 벅차다”며 “앞으로 실패하더라도 다시 도전하며 꿈꾸는 불사조처럼 살아가겠다”고 밝혔다.