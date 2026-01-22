초이락, 헬로카봇 완구 사면 ‘트롯대잔치’ 티켓 쏜다

‘펜타스톰X 라이프캐논모드’ 구매 시 방청 티켓 한 장 제공

유통입력 :2026/01/22 18:04

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

초이락컨텐츠컴퍼니(대표 최종일)가 올해 설을 맞아 ‘헬로카봇’ 완구를 사면 트롯 가수들의 공연까지 직접 볼 수 있는 이벤트를 연다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 헬로카봇 ‘펜타스톰X 라이프캐논모드’ 완구 구매 시, 2월 6일 오후 6시 KBS홀에서 열리는 'KBS 설특집 2026 복 터지는 트롯대잔치' 방청 티켓 한 장을 제공받을 수 있는 특별행사다.

이찬원이 단독 MC로 나서며, ‘트롯트 빅3’ 김연자·박현빈·송가인 등이 출연한다.

헬로카봇 펜타스톰X 라이프캐논모드는 6개 카봇의 대형 합체본이다. 난이도 높은 대형 합체물이면서도 자동차 모드, 로봇 모드, 6단 합체 모드 등 세 가지 모습으로 변신할 수 있다.

트롯대잔치 입장 교환권은 22일부터 초이락샵에서 지정 완구 구매를 통해 1매 받을 수 있다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
