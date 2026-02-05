한국만화박물관, 2026년 전시·교육 ‘공유 프로젝트’ 파트너 모집

한국만화박물관(이하 박물관)은 전시 및 교육 분야 ‘공유 프로젝트’에 참여할 파트너를 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트는 박물관 프로그램 운영에 민간 참여를 확대해, 박물관 운영 방식을 보다 개방적인 구조로 전환하고 관람객에게 더욱 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 추진된다.

우선 공유전시 프로젝트 ‘공간의 재발견’은 만화 및 만화 융합 전시를 중심으로, 박물관 공간의 새로운 활용 가능성을 모색하는 공동주관 전시 사업이다. 이 프로젝트는 만화와 웹툰을 기반으로 한 창의적 전시 콘텐츠를 발굴하고, 신진 및 민간 전시 주체에게 발표 기회를 제공하는 것을 목표로 한다.

한국만화박물관 제1기획전시실 이미지

한국만화박물관은 전시 공간(제1기획전시실, 로비 갤러리 등)을 무료로 제공하며, 외부 파트너가 기획·제작·운영을 주도하게 된다. 기본 전시 공간은 박물관 제1기획전시실이며, 필요에 따라 로비 갤러리 등 추가 공간도 활용 가능하다. 전시 장르는 만화 전시를 우대하며, 만화와 순수미술·디자인·미디어아트 등을 결합한 융합 전시나, 박물관 성격에 부합하는 실험적 전시도 지원할 수 있다.

동시에, 한국만화박물관은 만화 콘텐츠 기반의 유료 체험형 교육 프로그램을 공동 운영할 파트너도 모집한다. 이 프로그램은 어린이와 청소년을 포함한 가족 단위 관람객이 만화를 더욱 친숙하고 입체적으로 경험할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

기본 운영 방식은 협업 운영자는 교육 프로그램 기획과 운영, 참여자 모집을 맡고, 박물관은 교육 공간과 기본 운영 환경을 제공하며 홍보를 지원하는 것이다. 선정된 운영자는 오는 4월부터 12월까지 박물관 2층 창의교육실에서 프로그램을 운영하게 된다. 창의적인 교육 콘텐츠 기획 역량과 현장 운영 경험을 갖춘 기관과 단체라면 누구나 신청 가능하다.

접수 마감은 교육 분야 2월 27일, 전시 분야 3월 22일까지다. 자세한 내용은 한국만화영상진흥원 및 한국만화박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

백종훈 한국만화영상진흥원장은 “이번 프로젝트는 공간 운영의 혁신을 통해 관람객 경험의 질을 높이는 계기가 될 것”이라며, “전시 기획, 창작, 교육 운영 등 다양한 주체의 적극적인 참여를 바탕으로, 더욱 활력 있는 문화 공간으로의 변화를 이어갈 것”이라고 밝혔다.