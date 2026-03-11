최휘영 장관, 밀라노 동계패럴림픽 현장 방문…대한민국 선수단 격려

문화체육관광부(문체부)는 최휘영 장관이 ‘2026 밀라노-코르티나 담페초 동계패럴림픽’ 현장을 찾아 대한민국 국가대표 선수단을 격려하고 현지 지원 상황을 점검한다고 11일 밝혔다.

최 장관은 대회 초반 좋은 성과를 이어가고 있는 선수단 경기 현장을 찾아 직접 응원할 예정이다. 휠체어컬링 4인조 경기와 바이애슬론 남녀 스프린트 추적 경기를 관람하고 알파인스키 여자 회전 경기와 스노보드 뱅크드 슬라롬 경기 현장도 방문해 선수들을 격려한다.

대한민국 선수단은 이번 대회 초반 바이애슬론 김윤지 선수가 한국 여성 선수 최초로 동계패럴림픽 금메달을 획득하는 성과를 거뒀다. 스노보드 이제혁 선수도 경기 중 충돌 상황에도 끝까지 완주해 한국 패럴림픽 스노보드 역사상 첫 메달인 동메달을 따냈다.

최 장관은 선수촌도 방문해 선수들의 훈련 환경과 지원 상황을 점검한다. 코르티나 선수촌에서 선수들과 만나 현장의 애로사항을 듣고 선수단 상황실과 의료 지원 시설 운영 상황 등을 확인할 예정이다.

현지 지원 거점인 코리아하우스도 방문한다. 선수들을 위한 한식 급식 지원과 장비 수리 서비스 등 현장 지원 체계를 살펴보고 선수단 지원 인력도 격려할 계획이다.

이번 밀라노 동계패럴림픽은 1976년 첫 대회 이후 50주년을 맞는 대회다. 대한민국 선수단은 현재 역대 원정 대회 가운데 가장 뛰어난 성적을 기록하며 선전하고 있다.

최휘영 장관은 “이탈리아 설원 위에서 선수들이 보여주는 금빛 레이스는 우리 국민 모두에게 장애를 넘어선 도전과 투혼의 가치를 보여주고 있다”며 “대회가 끝나는 순간까지 선수들의 건강과 안전을 최우선으로 챙기고 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.