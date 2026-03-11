방미심위 9인체제 구축 완성...12일 위원장 호선

방송미디어통신심의위원회가 9인 체제를 구축했다.

11일 방시심위에 따르면 김우석 전 방심위 위원이 1기 방미심위 위원으로 위촉을 마쳤다.

방미심위는 방미통위설치법에 따라 국회의장이 원내 교섭단체 대표의원과 협의해 추천한 3인, 국회 소관 상임위에서 추천한 3인을 포함해 대통령이 9인을 위촉하게 된다.

관련기사

사진_뉴스1

이에 따라 ▲대통령 지명 위원으로 고광헌, 김준현, 조승호 위원 ▲국회의장 추천으로 김민정, 김우석, 최선영 위원 ▲국회 과학기술정보방송통신위원회 추천으로 구종상, 김일곤, 홍미애 위원으로 꾸려졌다.

방미심위는 12일 오후 3시 첫 전체회의를 열고 위원장(공직후보자)과 부위원장, 상임위원 3인을 호선으로 선출할 예정이다.