낫싱, '헤드폰 (a)' 공개…최대 135시간 재생

영국 기술기업 낫싱은 새로운 오버이어 오디오 제품 '헤드폰 (a)'를 공개했다고 11일 밝혔다.

헤드폰 (a)는 낫싱 특유의 디자인에 새로운 색상 구성을 더한 제품으로 블랙, 화이트, 핑크, 옐로우 네 가지 컬러로 출시된다.

무게 310g 바디와 메모리폼 이어 쿠션을 적용해 장시간 편안한 착용감을 제공하며, IP52 등급 방수·방진을 지원한다.

낫싱 헤드폰 (a) (사진=낫싱)

배터리 성능도 강화했다. 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)을 끈 상태에서 최대 135시간(약 5일) 연속 재생이 가능하다. 5분 급속 충전으로 최대 5시간 음악 감상이 가능하다.

낫싱 촉각 기반 인터페이스를 적용했다. 이어컵에 탑재된 '롤러', '패들', '버튼'을 통해 볼륨 조절, 음악 탐색, ANC 모드 전환 등을 수행할 수 있다. 버튼을 활용해 앱을 빠르게 전환하는 '채널 홉', 스마트폰 원격 촬영 '카메라 셔터' 기능도 지원한다.

고해상도 무선 오디오 인증과 LDAC 코덱을 지원하며, 40mm 티타늄 코팅 드라이버를 탑재해 고해상도 사운드를 제공한다. 하이브리드 ANC와 주변음 모드도 지원하며, AI 기반 3마이크 시스템을 통해 통화 품질도 강화했다.

사용자는 낫싱 X 앱을 통해 8밴드 고급 이퀄라이저(EQ) 설정과 베이스 강화 기능을 활용해 개인 맞춤형 음향을 설정할 수 있다.

가격은 26만9천원이다. 5일부터 글로벌 사전 예약을 진행 중이다. 블랙·화이트·핑크 모델은 13일부터 무신사 홍대 스토어 팝업에서 판매한다. 리미티드 에디션인 옐로우 컬러는 4월 6일 출시한다.