페라리코리아, 인증 중고차 보증기간 '1년→2년' 확대

페라리코리아가 11일 공식 인증 중고차 프로그램인 페라리 어프루브드 차량 기본 보증 기간을 기존 최소 1년에서 2년으로 확대한다고 밝혔다.

지난 3월 3일부터 페라리 어프루브드 프로그램에 가입되는 모든 차량에는 별도의 추가 비용이나 복잡한 절차 없이 24개월의 보증 서비스가 기본으로 적용된다.

2년 보증 연장 혜택은 오직 페라리 공식 네트워크를 통해 차량을 구매한 고객에게만 제공된다. 페라리 어프루브드는 최초 등록일로부터 14년 이내의 차량을 대상으로 하는 브랜드 공식 인증 중고차 프로그램이다.

페라리 인증중고차 확인 모습 (사진=페라리코리아)

페라리 어프루브드 인증 과정은 마라넬로 페라리 트레이닝 센터에서 교육받은 전문 테크니션이 구동 기어부터 전기 시스템, 차체 및 실내에 이르기까지 총 201가지 항목에 걸쳐 엄격한 정밀 검사를 진행한다.

점검 중 발견된 결함은 페라리 순정 부품만을 사용해 본래의 상태로 정교하게 복원되며, 이후 전문 드라이버의 실제 주행 테스트까지 모두 통과한 차량에 한해 공식 인증이 부여된다.

신차 출고 시 적용되는 7년 메인터넌스 프로그램(매 2만 km 또는 연 1회 정기 점검 및 순정 부품 사용)과 24시간 긴급출동 서비스 등 페라리만의 차별화된 사후 서비스 혜택도 인증 중고차 고객에게 변함없이 승계된다.

관련기사

이를 통해 고객들은 철저한 품질 인증은 물론, 장기적인 무상 유지보수 서비스를 포함한 수준 높은 브랜드 케어를 지속해서 누릴 수 있다.

티보 뒤사라 페라리코리아 총괄는 "이번 페라리 어프루브드 최소 보증 기간 2년 확대는 한국 고객들에게 더욱 깊은 신뢰와 안심할 수 있는 브랜드 경험을 제공하기 위한 결정"이라며 "인증 중고차 고객들 역시 페라리 오너로서의 진정한 자부심을 경험하게 될 것"이라고 밝혔다.