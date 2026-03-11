르노그룹, 2030년까지 전세계서 신차 26종 출시

르노그룹이 전세계 시장에서 2030년까지 신모델 36종을 출시하고 연간 판매 200만대 이상 달성을 목표로 세웠다.

르노 그룹은 새로운 중장기 전략 '퓨처레디 플랜'을 10일(현지시간) 발표했다.

르노 그룹은 이번에 발표한 퓨처레디 플랜을 통해 '르노', '다시아', '알핀' 등 르노 그룹 내 브랜드들에서 올해부터 2030년까지 신모델 36종을 출시하고 전동화 및 글로벌 라인업 확대를 가속화할 방침이다.

르노코리아 부산공장 전경 (사진=르노코리아)

또한 매출 대비 5~7%의 영업이익률과 연평균 15억 유로 이상의 현금 유동성을 유지해 재무적 견고함과 회복 탄력성도 확보할 계획이다.

르노 브랜드도 그룹의 퓨처레디 플랜에 발맞추어 ▲유럽 내 브랜드 입지 강화 ▲전 라인업으로 전동화 확대 ▲유럽 외 글로벌 시장 강화 등 세 가지를 핵심 동력으로 설정하고, 유럽 및 글로벌 시장에서 2030년까지 26종의 신차 출시와 연간 200만 대 이상 판매 달성을 목표로 세웠다.

유럽 시장에서 르노 브랜드는 2030년까지 12종의 차량을 새롭게 선보일 예정이다. 르노 브랜드가 유럽 내에서 전통적으로 우위를 점하고 있는 A와 B 세그먼트는 물론, C와 D 세그먼트에서도 차세대 전기차 및 하이브리드 모델을 통해 경쟁력을 더욱 키워갈 방침이다.

르노 브랜드는 2030년까지 연간 200만 대 이상 판매 목표를 제시하며 그 중 절반을 유럽 외 지역에서 달성하겠다고 밝혔다.

이를 위해 한국, 인도, 모로코, 터키, 라틴 아메리카 등 5대 글로벌 허브의 잠재력을 최대한 끌어낼 계획이다.

앞서 '인터내셔널 게임 플랜 2027'을 통해 이미 선보인 '카디안', '더스터', '그랑 콜레오스', '보레알', '필랑트' 등 5종의 모델에 더해 앞으로 2030년까지 유럽 외 글로벌 시장에 14종의 신차를 추가로 출시해 성장을 도모할 예정이다.

특히 지리 그룹 등 전략적 파트너십을 적극 활용해 각 시장의 니즈에 맞춘 차량 개발도 지속할 방침이다.