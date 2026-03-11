컬리, 3월 '패션위크' 개최…최대 88% 할인

봄 의류 상품 대상…트렌치 코트·자켓 등 대표적

유통입력 :2026/03/11 10:15

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리테일 테크 기업 컬리는 오는 16일까지 3월 패션위크를 열고 봄 의류 상품을 최대 88% 할인 판매한다고 11일 밝혔다.

이번 패션위크에서는 새로운 계절을 준비하는 고객을 위해 봄·여름(S/S) 신상품에 이어 ▲간절기 아우터와 ▲니트 ▲셔츠 등을 다양하게 마련했다. 스타일링에 변화를 줄 수 있는 ▲주얼리 ▲스카프 ▲모자 ▲가방 ▲신발 등 다양한 시즌 잡화도 함께 선보인다.

간절기 아우터로는 트렌치 코트와 자켓을 준비했다. '슬로우롤리'의 아웃 포켓 워크 자켓은 코튼 소재로 제작한 것이 특징이다. '루시다' 르에 트위드 자켓은 트위드 조직감이 돋보이며, 울 한방 소재를 적용했다.

(사진=컬리)

'어그스트' 브랜드도 마련했다. 어그스트는 최근 컬리에 신규 입점했다. 현재 자사몰을 제외하고 입점 플랫폼으로는 컬리가 유일하다.

관련기사

컬리에서만 만나볼 수 있는 컬리온리 상품 중 ▲'R2W' 캐시미어 100 디에고 오픈 카라 니트와 ▲'어라운드율' 시야 테디 점퍼 ▲'ORR' 테일러드 더블 롱 코트 등은 샛별배송으로 받아볼 수 있다. 행사 기간 최대 2만원까지 사용 가능한 5% 장바구니 쿠폰도 제공한다. ▲클로브 ▲무아뱅 ▲스튜디오앤파르크 등 신규 입점 브랜드에는 30% 할인 쿠폰도 적용 가능하다.

컬리 관계자는 "이번 패션위크에서는 탄탄한 팬덤을 지닌 신규 브랜드부터 컬리에서만 만날 수 있는 컬리온리 상품까지 차별화된 라인업을 구성하는데 집중했다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 3월 패션위크 의류 니트 자켓 컬리온리 브랜드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

금융심사 넘은 '국가AI컴퓨팅센터'…구축 속도 붙을까

'인터배터리 2026' 개막…주요 667개 기업 출동

넥슨, '낙원' 테스트 D-1…익스트랙션 강자 굳힐까

[현장] 배경훈 과기부총리 "제조 강국 저력, '풀스택' 피지컬AI로 완성해야"

ZDNet Power Center