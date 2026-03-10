컬리, 봄 맞이 원더컬리 기획전…최대 88% 할인

3000여 개 봄제철 상품 대상…밀키트·디저트 등 마련

유통입력 :2026/03/10 10:43

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컬리가 이달 16일까지 3월 원더컬리 기획전을 열고 3000여 개 봄 제철 상품을 최대 88% 할인 판매한다.

원더컬리 기획전은 봄을 맞이해 제철 식탁을 준비하는 이들을 위한 ▲밀키트와 ▲채소 ▲수산물 등을 선보인다. 넷플릭스 '흑백요리사'로 이름을 알린 김도윤 셰프의 '윤서울 모둠나물면'을 컬리온리 상품으로 준비했다. 유기농 밀가루와 태안산 소금이 사용됐으며 ▲표고버섯 ▲시래기 ▲취나물 ▲피마자 등의 나물을 한꺼번에 맛볼 수 있다.

야외 활동이 잦아지는 시기인 만큼 샤브샤브 밀키트도 마련했다. 컬리온리 상품 중 '마이셰프 소고기 샤브샤브'는 ▲소스부터 ▲소고기 ▲야채 ▲칼국수면 ▲농축육수까지 함께 들어 있어 물과 함께 끓이기만 하면 된다. 3~4인이 먹을 수 있는 용량이다. 

(사진=컬리)

화이트데이를 앞두고 함께 즐기기 좋은 디저트도 할인 판매한다. 페를레디솔레 포지타노 캔디 2종, 바클리즈 페퍼민트 캔디 2종 등을 구매할 수 있다. 이밖에도 달래 냉이 참두릅 등 봄나물도 원더컬리에서 만나볼 수 있다.

관련기사

행사 기간 컬리 앱에서 오전 11시 100% 당첨 쿠폰도 제공한다. 매일 오전 11시부터 60분 타임딜도 진행된다. 타임딜에서는 ▲대저 토마토 ▲비비고 순살 연어스테이크 허브페퍼 ▲유명산지 설향딸기 등을 특가 판매한다.

컬리 관계자는 "이번 원더컬리 기획전은 고객들이 식탁 위에서 봄의 정취를 경험할 수 있도록 제철 나물부터 단독 밀키트까지 다양하게 구성했다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 제철 기획전 원더컬리 컬리온리 밀키트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부 GPU 1만5천장 확보 사업 시동 건다

"자율주행 로봇 플랫폼 확장…휴머노이드까지 얹는다"

‘단종 앓이’가 쏘아올린 천만관객…‘왕사남’ 흥행비결 세 가지

SK하이닉스, 1c D램 'LPDDR6' 개발…하반기 공급 시작

ZDNet Power Center