컬리, 홀리데이마켓 얼리버드 기획전…최대 77% 할인

트리·장식용품, 어드벤트 캘린더 등 4천100여 개 제품 대상

유통입력 :2025/11/17 09:31    수정: 2025/11/17 09:52

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컬리는 연말 시즌을 맞아 다음 달 1일까지 홀리데이마켓 얼리버드 기획전을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 행사에서는 각종 모임과 파티에 유용한 4천100여 개 상품을 최대 77% 할인한다. 크리스마스 트리와 전구 세트 등 연말을 기념할 수 있는 제품이 다양하게 마련됐다. 하리보와 러쉬의 특별한 어드벤트 캘린더도 만나볼 수 있다.

연말 홈파티를 위한 요리와 디저트도 준비했다. 리틀스페인 문어 뽈뽀 스테이크, 차알 마라샹궈, 포노 부오노 히든 천재의 알리오올리오 등 이색 밀키트를 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 연말 분위기를 더해주는 리치몬드과자점 슈톨렌, 하트티라미수의 오리지널 티라미수도 판매한다.

컬리, 홀리데이마켓 얼리버드 기획전 진행. (제공=컬리)

컬리는 가족, 연인, 친구들에게 어떤 선물을 줄지 고민하는 이들을 위해 가격 대별, 카테고리별, 테마별 선물 큐레이션을 선보인다. 뷰티 제품, 오일, 잼 종류 등 선물용 상품을 모아볼 수 있다.

관련기사

주요 혜택으로는 3만5천원 이상 주문 시 최대 7천원 할인 받을 수 있는 15% 카드사 쿠폰 팩을 제공한다. 지금 가장 인기 있는 베스트템 특가와 데일리템 다다익선 특가도 적용 가능하다. 홀리데이마켓 본프로모션은 다음 달 1일부터 26일까지 진행할 예정이다.

컬리 관계자는 “한 해의 마지막을 더욱 특별하게 해 줄 홀리데이마켓 기획전이 시작됐다”며 “홈 파티 요리부터 선물까지 컬리만의 큐레이션으로 감성 가득한 연말을 맞이하시기 바란다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 연말 밀키트 홀리데이마켓 선물 홈파티

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李 "투자 늘려라" 당부에 재계 833조원 투자 보따리 푼다

SK그룹, 3년간 국내 128조 투자…연 2만명 고용 확대

엔씨소프트 '아이온2', 캐릭터 커스터마이징 오픈...11일 19일 출시

현대차그룹, 5년간 국내 125조원 투자…韓 제조업 '초격차'

ZDNet Power Center