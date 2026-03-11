美 이민 단속 강화했지만…미국인 일자리 늘지 않았다

도널드 트럼프 대통령이 취임 후 이민 단속을 강화했지만, 미국 태생 노동자들의 일자리가 늘었다는 뚜렷한 증거는 나타나지 않고 있다는 분석이 나왔다.

10일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 미국기업연구소(AEI)와 브루킹스연구소 연구진은 2025년 미국 순이민이 최소 50년 만에 처음으로 마이너스를 기록했을 가능성이 있다고 추정했다.

그러나 이민 유입이 줄어든 같은 기간 미국 태생 노동자의 실업률은 오히려 상승했고 노동시장 참여율은 하락했다. 전미정책재단의 마크 리게츠 선임연구원은 이민 노동자가 노동시장에서 크게 줄었지만 미국 태생 노동자들의 고용이 늘었다는 신호는 보이지 않는다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=백악관)

외신에 따르면 경제학자들은 이런 현상이 노동시장 구조의 문제로 보고 있다. 건설, 외식, 식품 생산 등 이민 노동자 의존도가 높은 직종에서는 기업들이 미국 태생 노동자로 인력을 대체하기 어렵다는 설명이다.

이런 상황이 계속되면 트럼프 행정부의 핵심 정책 목표가 약화될 뿐 아니라 장기적으로 경제 성장에도 부담이 될 수 있다고 외신은 분석했다.

이민 노동자 비중이 높은 산업에서는 이미 인력 부족 현상이 나타나고 있다. 건설, 레저·숙박, 식품 생산 업종 일부 기업들은 채용에 더 많은 시간이 걸리고 있다고 외신은 보도했다. 반면 사무직 일자리가 줄어드는 상황에서도 미국 태생 구직자들의 지원은 많지 않은 것으로 전해졌다.

뉴욕 허드슨밸리에서 냉동식품을 만드는 제인 푸디의 제인 캐럴 대표는 지난해 여름 지역에서 이민 단속이 강화된 뒤 구직자 수가 눈에 띄게 줄었다고 외신에 설명했다. 과거에는 구인 공고를 올리면 하루 안에 약 20명의 지원자가 몰렸지만 최근에는 5명 정도에 그친다고 했다.

캐럴은 시급 20달러(약 2만 9510원)에서 시작하는 임금을 제시하고 필요하면 몇 달러 더 올리기도 하지만 인력 확보가 쉽지 않다고 말했다. 그는 이민 노동자들이 단기 일을 맡는 경우가 많았는데 그런 인력이 최근 들어 줄어들었으며, 소규모 사업자로서 임금을 계속 올리기에도 한계가 있다고 설명했다.

이민 인구 감소가 장기적으로는 임금 상승이나 근로 조건 개선으로 이어질 수 있다는 분석도 있다. 이민연구센터의 스티븐 카마로타 연구책임자는 건설·외식 등 분야에서 더 매력적인 일자리가 생기면 현재 노동시장 밖에 있는 일부 미국인들이 다시 일자리를 찾을 가능성이 있다고 말했다.

다만 이런 변화가 나타나기까지는 시간이 걸릴 수 있다는 전망이다. 그는 이민자가 줄어들면 시간이 지나면서 일부 남성 노동자가 다시 노동시장으로 돌아올 수 있지만, 1년 정도로는 큰 변화를 보기에 충분하지 않을 수 있다고 말했다.

백악관은 다른 해석을 내놨다. 쿠시 데사이 백악관 대변인은 트럼프 대통령의 이민 정책은 미국과 미국인을 우선시하겠다는 약속을 실현하고 있으며, 실질 임금이 상승하는 가운데 주요 노동연령층의 노동시장 참여율은 약 25년 만에 최고 수준에 가까워졌다고 주장했다.

그러나 최근 정부 통계에 따르면 25~54세 주요 노동연령층의 노동시장 참여율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 미국 태생 전체 노동자의 참여율은 최근 몇 달간 하락해 2021년 이후 가장 낮은 수준 근처에 머물러 있다.

경제학자들은 이민 감소가 노동력 증가의 핵심 통로를 제한하고 있다고 지적한다. 출산율이 사상 최저 수준이고 베이비붐 세대의 은퇴가 늘고 있는 상황에서 노동력 공급 확대가 어려워지고 있다는 것이다.

이민 단속이 건설업 등 일부 산업의 인력 부족을 더 심화시키고 있다는 지적도 나온다.

주택 건설 교육기관인 홈빌더스 인스티튜트의 에드 브래디 최고경영자(CEO)는 주택 건설 분야 노동자의 약 30%가 이민자라며 최근 이민 단속 이후 공사 현장에서 노동자들이 두려움 때문에 출근하지 않는 사례도 있었다고 말했다.

그는 현장 인력이 갑자기 사라지면서 공사가 일시 중단되는 사례도 있다며, 확실히 이민 정책이 연쇄적인 영향을 낳고 있는 것으로 보인다고 내다봤다.