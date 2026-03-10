뉴노멀소프트, '창세기전 키우기' 정식 출시

뉴노멀소프트(대표 박장수)는 신작 방치형 RPG '창세기전 키우기'를 정식 출시했다고 10일 밝혔다.

창세기전 키우기는 '창세기전' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 방치형 RPG로, 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 성장 구조를 전면에 내세운 것이 특징이다.

이번 프로젝트는 창세기전 IP를 보유한 라인게임즈와 정식 라이선스 계약을 체결해 개발이 진행됐다. 개발을 맡은 뉴노멀소프트는 게임 제작 과정에서 참고를 위해 특정 시점까지의 '창세기전 모바일' 리소스를 사용할 수 있도록 허가받았다. 이를 통해 원작 팬들이 익숙하게 느낄 수 있는 캐릭터와 분위기를 살리면서도 방치형 RPG 장르에 맞는 새로운 재미를 구현했다.

'창세기전 키우기' 대표 이미지. 사진=뉴노멀소프트

창세기전 키우기는 원작에 등장했던 주요 캐릭터들을 재해석해 선보이며, 원작 팬들이 친숙하게 느낄 수 있는 요소를 담았다. 추억의 캐릭터를 보다 쉽고 빠른 방식으로 다시 만날 수 있도록 구성했으며, 전설 등급 영웅을 100% 무료로 제작할 수 있는 시스템을 주요 특징으로 내세웠다.

또 확률에 의존하는 방식이 아닌 원하는 전설 캐릭터를 확정 제작할 수 있도록 설계해 반복적인 소환 부담을 줄이고, 노력에 따른 성장을 체감할 수 있도록 했다.

상점에서 판매되는 성장 패키지 역시 무료로 제작할 수 있도록 구성했다. 과금 중심 구조에서 벗어나 성장 속도와 재미를 유지하면서도 접근성을 높인 점이 차별화 요소다.

관련기사

전투는 자동 사냥 기반으로 진행된다. 접속하지 않아도 전투가 자동으로 이어지는 24시간 지속 성장 시스템도 지원한다.

앞서 이번 신작은 출시 전 진행된 사전예약에서 100만명을 돌파한 바 있다.