뉴노멀소프트 '창세기전 키우기', 3월10일 정식 출시 확정

뉴노멀소프트(대표 박장수)는 신작 방치형 RPG '창세기전 키우기' 정식 출시일을 확정했다고 3일 밝혔다.

창세기전 키우기는 오는 10일 출시될 예정이다. 사전 예약자는 100만명을 돌파했다. 출시 전까지 사전예약을 진행하며, 사전예약자 전원에게 보상을 제공한다.

이 게임은 대한민국 대표 RPG 지식재산권(IP) '창세기전'을 기반으로 한 방치형 RPG다. 전설을 수집하는 게임이 아닌, 전설을 직접 키워 완성하는 구조를 전면에 내세웠다.

'창세기전 키우기' 대표 이미지. (사진=뉴노멀소프트)

가장 큰 특징은 전설 등급 영웅을 100% 무료로 제작할 수 있는 시스템이다. 확률형 소환 중심 구조에서 벗어나 원하는 전설 캐릭터를 확정 제작할 수 있도록 설계해 반복 소환 부담을 낮췄다. 노력과 플레이에 따른 성장 체감을 강화한 점이 차별화 요소다.

관련기사

성장 패키지 역시 무료 재화를 기반으로 제작할 수 있도록 구성했다. 접근성을 높이는 동시에 성장의 속도감과 재미를 유지하는 데 초점을 맞췄다. 전투는 자동 사냥 기반으로 진행되며, 접속하지 않아도 성장이 이어지는 24시간 지속 성장 시스템을 지원한다.

간편한 조작과 강력한 필살기 연출을 결합해 방치형 RPG 특유의 편의성과 타격감을 동시에 제공한다. 원작에 등장했던 주요 캐릭터를 재해석해 선보이며, 원작 팬들에게 익숙한 감성과 세계관을 담아냈다.