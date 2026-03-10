한국인 수면 5시간 25분…'늦은 취침' 사회현상 뚜렷

한국인 절반 이상이 늦게 잠드는 '올빼미형' 생활 패턴을 보이며 평균 수면 시간도 크게 부족한 것으로 나타났다.

슬립테크 기업 에이슬립은 13일 세계 수면의 날을 앞두고 '2026 대한민국 수면 리포트'를 발표했다.

이번 분석은 37만774명 사용자 데이터를 바탕으로 진행됐다. 2024년 1월부터 2025년 12월까지 약 2년간 수집한 실제 수면 데이터를 분석했다. 총 측정일 556만2천192일, 누적 수면 시간은 2천831만4천309시간에 달한다.

에이슬립 2026 연간 수면리포트 인포그래픽 (사진=에이슬립)

리포트에 따르면 한국인은 평균 6시간 39분 동안 침대에 누워 있지만 실제 수면 시간은 5시간 25분에 그쳤다. 침대에 누워 있는 시간 중 1시간 이상을 잠들지 못하거나 중간에 깬 상태로 보내고 있다는 의미다. 권장 수면 시간 7~8시간에 미치지 못했다.

수면의 질도 좋지 않았다. 분석된 한국인의 평균 수면 효율은 82%로 권장 수준보다 약 8% 낮았으며, 수면 중 각성 시간은 평균 39분, 사회적 시차는 33분으로 집계됐다. 밤사이 잠이 자주 끊기는 '수면 파편화'가 광범위하게 나타나고 있는 것으로 분석된다.

수면 패턴을 좌우하는 생체리듬 지표인 크로노타입 분석에서는 저녁형, 이른바 '올빼미형' 비율이 56.2%로 나타났다. 글로벌 저녁형 비율 20~30%에 비해 높은 수준이다. 중간형은 34.5%, 아침형은 9.3%에 그쳤다.

잠자리에 드는 시간도 주요 국가보다 늦은 편이다. 한국인의 평균 입면 시각은 밤 12시 51분으로, 미국 평균(밤 12시 24분), 아시아 평균(밤 12시 26분), 유럽 평균(밤 12시 27분)보다 늦은 시각이다.

에이슬립 2026 연간 수면리포트 인포그래픽 (사진=에이슬립)

잠드는 시간도 수면 질에 직접적인 영향을 줬다. 밤 11시부터 12시 사이에 잠들 경우 수면 효율이 83.8%로 가장 높게 나타났지만, 새벽 3시 이후 잠들면 수면 효율은 76.2%까지 떨어졌다. 늦게 잠들수록 수면 효율이 급격히 하락하는 것으로 나타났다.

연령별로 보면 '올빼미화'는 청소년·청년층에서 더욱 두드러졌다. 10대의 저녁형 비율은 85.2%로 가장 높았고, 60대 이상에서는 37.8%로 낮아졌다. 나이가 들수록 생체리듬이 앞당겨지는 경향이 확인됐다.

이동헌 에이슬립 대표는 "한국 사회는 수면 시간뿐 아니라 수면 타이밍도 함께 회복해야 한다"며 "수면을 개인의 의지 문제가 아닌 공중보건의 관점으로 접근해야 한다"고 말했다.

에이슬립은 앞으로도 실제 수면 데이터를 기반으로 한국인의 수면 환경 개선을 위한 연구와 기술 개발을 지속할 계획이다.