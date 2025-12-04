에이슬립, 수면무호흡 진단보조기기 병의원 공급

슬립테크 기업 에이슬립은 디지털 수면무호흡 진단보조기기 '앱노트랙'을 종근당 채널을 통해 전국 병·의원에 공급한다고 4일 밝혔다.

양사는 디지털 기반 조기진단 모델을 의료현장에 본격 적용해 수면무호흡증과 만성질환의 통합 관리 체계를 강화할 계획이다. 조기 선별부터 후속 진단, 치료 모니터링까지 이어지는 디지털 수면의료 모델을 실제 진료 현장에 정착시키겠다는 전략이다.

앱노트랙은 스마트폰 기반 인공지능(AI) 분석을 통해 수면 중 호흡 소리를 감지하고, 수면무호흡증 위험도를 조기에 선별하는 디지털 진단보조기기다. 환자는 별도 장비 없이 자택에서 간편하게 검사를 진행할 수 있다. 의료진은 결과를 바탕으로 의심 환자를 신속하게 확인해 후속 진단과 치료를 진행할 수 있다.

이동헌 에이슬립 대표(왼쪽)와 김영주 종근당 대표(오른쪽)가 3일 디지털 수면무호흡 진단보조기기 '앱노트랙' 공동판매 계약 체결 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (사진=에이슬립)

특히 비만, 고혈압, 당뇨, 심혈관질환 등 수면무호흡 고위험군 환자를 대상으로 한 1차 선별검사 도구로 유용하다. 이후 양압기 치료 등과 연계해 경과 모니터링과 치료 반응 확인까지 이어지는 '디지털 수면케어 플랫폼'으로 확장이 가능하다.

앱노트랙은 작년 식품의약품안전처로부터 혁신의료기기 지정을 받았다. 스마트폰 단독 기반 2등급 의료기기 허가와 비급여 처방 항목 승인도 모두 획득했다. 이를 바탕으로 올해부터 상급종합병원을 중심으로 실제 처방이 이뤄지고 있다.

성능은 다기관 임상과 실사용 데이터를 통해 입증됐다. 앱노트랙은 민감도 87%, 특이도 92%, 음성예측도 97%의 정확도를 확보했다. 600만 건 이상 수면 사운드와 1만 건 이상의 수면다원검사 데이터를 기반으로 학습된 AI 알고리즘을 통해 구현됐다. SCI급 국제학술지와 세계수면학회를 포함한 다수의 국제 발표를 통해 기술력을 검증받았다.

이동헌 에이슬립 대표는 "이번 계약은 디지털 기반 수면의료가 실제 진료현장으로 확장되는 중요한 전환점"이라며 "조기진단부터 치료 모니터링까지 이어지는 수면무호흡 진료모델을 구축해 환자에게 더 나은 치료를, 의료진에게는 더 정확한 근거를 제공하겠다"고 말했다.

김영주 종근당 대표는 "앱노트랙은 수면무호흡증 진단 접근성을 획기적으로 높이는 제품"이라며 "종근당은 이번 협력을 계기로 디지털 의료기기 부문에서 전문성을 확대하고, 만성질환 중심 포트폴리오를 기술 기반으로 확대해 나갈 것"이라고 전했다.